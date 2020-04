El Coronavirus es el paradigma

Crónicas en Tiempo del Coronavirus

Voy a seguir insistiendo en lo mismo porque da la impresión que cuando reunes a un grupo de pensadores económicos de la escuela de los últimos treinta años terminaras tratando de buscar las mismas soluciones a nuevos problemas.

Estoy seguro la pandemia ha asustado más a la China que a todo el mundo. Lo digo pues desde el prisma del nuevo paradigma si no hacen las cosas de forma distinta serán los mayores perdedores. Ya esa visión de China como el país manufacturero para el mundo se irá desplazando hacia una estrategia de manufacturar en el mismo país donde se vende.

Las grandes empresas han descubierto la fragilidad de fabricar productos para el mercado y depender de una cadena logística donde las piezas se produce en veinte países distintos. Una pandemia ha puesto de relieve cuanto frágil es la produccion cuando se depende de tantos países a la vez.

Toda la estructura logística de la produccion de bienes cuyas ventajas comparativas estaban basadas en las economía de escalas o la mano de obra barata han quedado desfasados. Fabricar será ahora un tema de hacerlo en el país donde se encuentre la demanda o por lo menos lo más cercano a donde se demanda. Bajo esa nueva modalidad países como México y Canada tiene mejores expectativas que China, el Sudeste Asiático o Europa. El otro cambio sustancial es en lo que cada país considera como producción estratégica o de seguridad.

No aceptarán una dependencia hacia países con ventajas competitivas en la producción de bienes similares. Que pasará cuando el comercio marítimo internacional se vea afectado por estos cambios logísticos y de producción en el mundo. Cual será el impacto sobre el Canal de Panamá.

El otro elemento por analizar es el descenso de la inversion extranjera y su impacto sobre los países dependendientes del turismo, los productos agropecuarios, o la manufactura por razón de una mano de obra barata. Para países como el nuestro nada sirve incentivar la inversión extranjera para promover actividades que los Estados se reservaran por razones estratégicas o las empresas deciden producir en determinados mercados para estar más cerca de sus consumidores.

La mejor estrategia será incentivar actividades en nuestro país promovidos por nuestros residentes. Aquí hay un campo de oportunidades y no la debemos desaprovechar. Por primera vez entramos en una crisis sin y no hemos salido a buscar a los gringos a que no los resuelva. Creo es un gran paso. Debemos ahora tratar de buscar nuestras propias soluciones. Costa Rica acaba de aprobar trasladar los días feriados a viernes con el objetivo de darle un respiro a los hoteles con el turismo interno. Eso es pensar bien.