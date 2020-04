Minsa desmiente contratación de personal de salud extranjero

Para la asignación de las plazas y los nombramientos se toman prioritariamente los médicos residentes que han suscrito contratos de formación y trabajo, para laborar en el interior del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) desmintió categóricamente todas las noticas emitidas en redes sociales sobre la contratación de personal de salud extranjero.

Mediante un comunicado de prensa, aclaró que solamente pueden laborar en el país médicos y profesionales de la salud con su idoneidad debidamente emitida por el Consejo Técnico De Salud. Agregó que, dadas las circunstancias actuales, no se promueven iniciativas del MINSA o de la Caja del Seguro Social (CSS), para nombrar personal de salud extranjero.

Para la asignación de las plazas y los nombramientos se toman prioritariamente los médicos residentes que han suscrito contratos de formación y trabajo, para laborar en el interior del país con el MINSA o la CSS.

El proceso de contratación de médicos generales, médicos especialistas y otros profesionales de la salud, se basa en las necesidades de recursos humanos de las distintas regiones sanitarias del país y del perfil epidemiológico existente, por lo que el criterio de selección es estrictamente técnico y no político.

Dada las circunstancias con la epidemia del COVID-19 y por la suspensión de los procesos administrativos, se ha reglamentado un proceso virtual de remisión de documentos al Consejo Técnico de Salud que solo es permitido a médicos y profesionales de la salud formados y graduados en Panamá.

Este decreto no es aplicable a profesionales extranjeros por lo que no se reciben solicitudes de idoneidad, ni solicitudes de trabajo de médicos extranjeros. Esta normativa excepcional es exclusiva para la emergencia sanitaria por coronavirus y no exime a los profesionales de cumplir todo el proceso debidamente establecido por las leyes panameñas.