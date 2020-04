Minsa investiga el deceso de dos trabajadores de la minera por covid-19

La ministra de Salud, Rosario Turner informó que ha girado instrucciones para que finalice en el menor tiempo posible la investigación.

Este 24 de abril se informó del deceso de un trabajador de Minera Panamá, mientras los trabajadores están dentro de un hotel en el que fueron ubicados por la empresa, para estar bajo vigilancia ante la pandemia, tras registrarse una primera muerte por el virus.

En redes sociales se divulgó el vídeo de un trabajador que señaló que su compañero presentó complicaciones respiratorias cerca de las 6:00 de la mañana. Solicitaron que se llamara una ambulancia para atenderlo, al dar aviso al personal de salud, se les indicó que se debía llamar al Minsa, a eso de las 10:00 am, el trabajador con dificultades respiratorias falleció. El denunciante expuso que el personal del Minsa no llegó y que supuestamente en el hotel hay enfermeras que toman la temperatura pero, no hay doctores.

Los trabajadores solicitaron al Ministerio de Salud (Minsa) que tome control inmediato de la situación de los trabajadores.

Al respecto, la ministra de Salud, Rosario Turner informó que ha girado instrucciones para que finalice en el menor tiempo posible la investigación sobre casos de COVID-19 en Minera Panamá.

Turner detalló que dijo que las dos personas que han fallecido corresponden a áreas no COVID-19 y estaban bajo control de la empresa. Ya se ordenó una investigación a los funcionarios.

Tras la defunción, la empresa Cobre Panamá y su socio Stracon en un comunicado indicaron que “están desconsolados al saber que el colega y amigo falleció esta mañana, viernes 24 de abril en la ciudad de Panamá, quien trabajó en el área equipo de grúa.

La empresa minera reafirmó su compromiso con el bienestar de sus 7,000 trabajadores y contratistas. Destaca el comunicado que casi 6,000 empleados han regresado sanos a sus casas desde la mina desde que cesaron las operaciones el lunes 6 de abril, y siguen cumpliendo con todas las medidas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.