Cortizo: “La urgencia tiene que ir de la mano con la transparencia”

El gobernante panameño aseguró que nadie está por encima de la ley los dineros de los contribuyentes son sagrados.

En medio de los escándalos de supuesta corrupción que sacuden los cimientos del Ministerio de la Presidencia, el presidente de la República Laurentino Cortizo ha hecho énfasis en la necesidad de contar con los equipos necesarios para la atención de los pacientes, pero siempre teniendo presente que “la urgencia tiene que ir de la mano con la transparencia”.

En una amplía conferencia de prensa ofrecida esta tarde para dar a conocer el plan de Vale Digital, nuevo componente social para ayudar económicamente a los panameños, el mandatario Cortizo destacó que en esta difícil situación que atraviesa el país, se hace imperante la combinación “funcionario público y empresario”.

No obstante, advirtió que todo servidor público que se aproveche de esta situación no solamente será destituido, sino llevado ante las autoridades competentes. “Los funcionarios que se aprovechen de esta catástrofe, no pueden permanecer y ser parte de este equipo. Nadie en mi gobierno está por encima de la ley y los dineros de los contribuyentes son sagrados”, sostuvo.

Explicó que actualmente a nivel internacional hay una “feroz competencia” se asegurar los equipos en medio de esta pandemia. No obstante, también está el tema de que hay una gran oferta pero la demanda ha bajado. “Mientras más demanda hay, si la oferta se queda, los precios suben”, puntualizó el mandatario panameño.

Precisó que esta tarde, se estará brindando un informe ejecutivo sobre todo los referente a las compras y gastos motivados por la pandemia.

“Hemos dado instrucciones de subir las compras y facturas reales de todo lo que se haga en este tema de la pandemia”, sostuvo.

Cortizo también se refirió a la reapertura gradual de la economía y aseguró que ha estado trabajando en el plan de la nueva normalidad, un plan que espera tener afinado para este viernes y de esta forma tener para el mes de mayo un panorama más claro referente a las actividades económicas que podría ir reabriendo.

Dijo que ha sostenido reuniones con diferentes gremios referentes a los diversos protocolos de seguridad para cada sector en el tema de la reapertura gradual.

“Esta primera semana de mayo es muy importante, debemos tener listos todos los protocolos para las diferentes actividades económicas”, sostuvo el gobernante panameño.

Precisó que no tiene ninguna duda que el sacrificio de todos los panameños permitirá que la tasa de contagios se reduzca por debajo de 1. “Pronto vamos a ver esa nueva normalidad de una manera gradual en Panamá”, replicó el mandatario.

A su vez, exhortó a todos los panameños a que donde vean una irregularidad la denuncien. Pidió al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República hacer su trabajo con este gobierno o con cualquier otro.

“De esta el mundo y Panamá con la mano de Dios vamos a salir victoriosos, solo les pido unidad”, sentenció Cortizo.