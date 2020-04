MiCultura lanza proyecto “Mi Historia Cuenta Panamá”

El proyecto es un impulso al arte y a los creadores en respuesta a la pandemia por el Covid-19, tendrá una duración del 30 abril al 5 de mayo de 2020.

El Ministerio de Cultura, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanza el proyecto “Mi historia cuenta Panamá” en el que se invita a jóvenes y adultos de 18 a 25 años a contar, por medio de fotografías, su historia sobre cómo, dónde y con quiénes pasan la cuarentena durante esta pandemia en cada hogar.

Para este proyecto se busca que el registro fotográfico se realice con teléfonos celulares con base a cuatro categorías: espacios, objetos, actividades y personas. Para lograr el objetivo, las fotografías deben transmitir lo que el autor de la fotografía valora y considera importante en medio de esta cuarentena. En “Mi historia cuenta Panamá” participa público general a nivel nacional, aceptando una foto por núcleo familiar fotografiado desde casa.

El ministro de Cultura, Carlos Aguilar Navarro, comenta: “se ha elegido la fotografía como vehículo de técnica y arte porque sentimos que crea una histórica e importante conexión con el presente. A través de esta convocatoria, queremos ayudar a mantener, promover y expandir las relaciones humanas, generando empatía, solidaridad y conciencia en estos tiempos inciertos”.

Por su parte, la Representante del BID en Panamá, Verónica Zavala, apuntó: “Desde el BID reconocemos el rol de la cultura y la memoria histórica en las transformaciones sociales y apostamos por su papel central como parte de la respuesta integral a la crisis actual. La documentación de este momento histórico, desde cada hogar y con una herramienta de uso cotidiano, puede contribuir a la construcción de una nueva normalidad, más participativa y equitativa”.

El proyecto, que cuenta con el apoyo del Despacho de la Primera Dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo y la colaboración del movimiento global #ResiliArt de Unesco, un impulso al arte y a los creadores en respuesta a la pandemia por el Covid-19, tendrá una duración del 30 abril al 5 de mayo de 2020 y las personas que deseen participar deberán publicar sus fotos desde sus hogares en Instagram, Twitter y Facebook con el hashtag #MiHistoriaCuentaPma.

El jurado seleccionará 3 ganadores por categoría y entre los premios estarán smartphones, cursos y diplomados. Para mayor información, consultar la web www.micultura.gob.pa

Esta iniciativa forma parte del Plan Protégete Panamá, ejecutado por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19 en el país.

Los concursantes deben participar con una fotografía sacada desde un teléfono celular (smartphone).

Para participar deben subir sus fotos desde el 30 de abril desde a las 12:00 mediodía al jueves 05 de mayo hasta las 12:00 mediodía en las redes: Instagram, Twitter y Facebook. Deben “taggear” la cuenta @MiCulturaPma y utilizar el #MiHistoriaCuentaPma

Pueden incluir fotografías a color y blanco y negro.

Tamaño: 300 Dpi, y que no exceda los 15 MB (Esto depende del formato expositivo).

Pueden contener filtros, la idea es invitar a explorar la creatividad.

Se permite el uso de software de procesamiento de fotografías para manipulación o edición de las fotografías.

Las fotografías deben incluir un texto de no más de 180 caracteres donde nos relaten su historia en la foto. Deben mencionar en los 180 caracteres el distrito / corregimiento donde viven y la cantidad de personas con las que viven la cuarentena.

Las categorías son: Espacios, Objetos, Actividades y Personas. Se podrá enviar una 1 fotografía por unidad familiar.

El jurado hará una preselección las mejores 20 fotos por categoría (80 en total) y de estas escogerá 3 ganadores por categoría (12 en total)

Se recomienda encarecidamente:

No presentar obras con palabras, en ningún idioma.

La obra presentada no podrá ser abiertamente violenta, política o no alineada con los valores de MiCultura y el BID.

Al presentar una obra, cada participante deberá certificar que posee los derechos de propiedad sobre dicha obra.

No clasificaran los trabajos que:

Promuevan cualquier tipo de proselitismo político o religioso

Expongan conductas o expresiones vulgares, o cuyo contenido sea considerado indecente u obsceno;

Utilicen contenido que viole o infrinja los derechos de terceros;

Incluyan contenido que pueda ser considerado difamatorio, calumnioso o injurioso;

Incluyan contenido que promueva la intolerancia, el racismo, el odio o perjuicios contra cualquier grupo o individuo, o la discriminación por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad.