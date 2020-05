Cortizo instala mesa que analizará acciones a emprender para levantar la economía

El presidente panameño aseguró que evalúan los borradores de diversos sectores económicos para la posible apertura gradual.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, instaló formalmente hoy la Mesa Económica Laboral, conformada por el Gobierno, empresarios y trabajadores, la cual tendrá la tarea de analizar las acciones a emprender para reactivar la economía en los diferentes sectores.

“Es vital contar con la participación del pueblo en la toma de decisiones para el día después, por eso me encuentro instalando la mesa económica laboral, conformada por empresarios y trabajadores, con quienes analizaremos las acciones para levantar la economía y generar empleos”, exclamó el presidente.

Además, informó que hoy realizó una nueva evaluación a los borradores de diversos sectores económicos para revisar la posible apertura gradual. “Le estamos dando otro análisis, para ver si la próxima semana podemos iniciar ese proceso de abrir algunos sectores, puede ser a través de compra en línea, ferretería, repuestos”, puntualizó.

El presidente aprovechó para enviar felicitaciones a todos los trabajadores de Panamá hoy en su día, en especial a los hombres y mujeres del campo, y a los que están arriesgando su vida en la primera línea de batalla contra el coronavirus Covid-19.

El gobernante pidió a todos los integrantes de la mesa económica laboral tener siempre en mente el “amor por el país”, y llevando por delante una sola bandera que es la de “Panamá”. “Al final de este diálogo vamos a tener resultados muy positivos para el país”, manifestó Cortizo.

Reiteró el mensaje lanzado hace unos días de que tenemos un gran reto y objetivo de salvar vidas. “Urgencia pero con transparencia, no nos podemos quedar congelados”, puntualizó.

El gobernante también hizo alusión a la catástrofe que está viviendo el mundo con el coronavirus y como países de la región se han visto severamente afectados. “Algunas de las cosas que vi en un país de la región no me las he podido sacar de la mente. Esto es algo muy duro”, sentenció.

Destacó que se está avanzando en los protocolos para ver como de una manera inteligente se comienza a reabrir algunos sectores económicos.

No obstante, enfatizó que estos es algo que se tiene que tener mucho cuidado, pues hay países en el mundo que han afrontado muy bien esta pandemia y han dado paso a la reapertura de la economía, pero luego han tenido rebrotes.

El exmandatario considera que Panamá es un país en donde los panameños han hecho su trabajo con el confinamiento y la cuarentena la cual calificó como muy “dura”, es por eso que se tiene que analizar todos los escenarios posibles.

Dijo que si todos los sectores económicos que conforman la mesa recién instalada se ponen de acuerdo “vamos a salir exitoso en la recuperación de la economía y la generación de empleo”.

También hizo alusión al sector educativo sobre el cual manifestó se ha palpado como hay una brecha enorme entre los colegios particulares y los oficiales del país.

“De esta vamos a salir y vamos a tener un mejor Panamá”, replicó en varias ocasiones el presidente Cortizo.

Dijo que en las circunstacias actuales el país necesita de todos y esto no se trata de un grupo contra otro. “Vamos a salir adelante, pero no puede ser un sector a costa de otro”, puntualizó el mandatario.

Precisó que el gobierno seguirá con los proyectos de alivio a la población como Red de Oportunidades, Ángel Guardián, Beca Universal, entre otros, que juntos suman alrededor de 1,600 millones anuales.

En la mesa económica laboral, el sector trabajador estará representado por la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Central General de Trabajadores de Panamá, Convergencia Sindical, Casa Sindical, Unión General de Trabajadores, Conusi, Central de Trabajadores de la República de Panamá, Confederación Unificada de Trabajadores de Panamá.

Por la parte empresarial: el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Sindicato de Industriales de Panamá, Cámara de Turismo, UNPYME, Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, Asociación de Centros Comerciales.

La Mesa Económica Laboral tendrá como apoyo técnico a representantes de la Fundación del Trabajo, Universidad Especializada de las Américas, Universidad de Panamá, Universidad Santa María La Antigua, APADETRA, Comisión Tripartita y la Asociación Nacional de Recursos Humanos.

La primera sesión virtual de esta mesa será este lunes 4 de mayo, moderada por Juan Bosco Bernal, rector de UDELAS.