Opinión: La otra cara del coronavirus

Probablemente jamás podremos olvidar el covid-19 conocido como coronavirus, enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-Co-2 detectada por primera vez en la ciudad de Wuhan en China, la cual se ha propagado rápidamente a nivel mundial, causando la muerte de millones de personas ¿horrible verdad? Suena imposible encontrar algo bueno de esta pandemia cuando en realidad, parece ser un castigo para la humanidad nunca antes visto.

Usted dirá ¿Qué es lo que tiene de positivo el covid-19? Lo más probable es que su respuesta sea que no hay nada positivo en el tan deplorable virus, ahora bien, analizando recordé uno de mis libros favoritos, El Lado Positivo del Fracaso de John Maxwell, en el aprendemos que un fracaso no es el final, sino el comienzo, que no hay victorias sin caídas y que de lo negativo resurge lo positivo.

Sin lugar a dudas esta pandemia en un abrir y cerrar de ojos nos ha cambiado la vida ¿Recuerda usted lo difícil que era antes de que llegase el covid-19 dedicarle tiempo a nuestras familias? Jugar, aprender y reír con nuestros hijos no eran una prioridad ¿Hace cuánto no leíamos un libro? ¿No nos acercábamos a Dios? ya casi olvidábamos la importancia de todas estas cosas ¿Cuántos de nosotros hemos dado por sentado un saludo, una sonrisa, nuestra libertad y su significado?

Además, gracias al Covid-19 nuestro planeta respira como nunca antes. Nuestra flora y fauna se están recuperando de tantas dolencias causadas por el hombre.

El covid-19 nos ha dado lecciones de vida para ser cada día mejores personas, nos enseña que somos más frágil de lo que creíamos, que la salud del planeta es también nuestra salud, ha permitido que retomemos el contacto con nuestros hijos y reconstruir familias, nos enseña a valorar, a ser solidarios con el que más necesita. Sí, hemos aprendido a un alto costo, pero hemos aprehendido, volveremos a sonreír y mucho más que antes, porque de este tiempo tan difícil renacerá nuestra mejor versión.