Los trabajadores menos cualificados mueren más del coronavirus

Los trabajadores menos cualificados, especialmente los hombres, corren un mayor riesgo de morir a causa del nuevo coronavirus en el Reino Unido, según un estudio publicado el lunes cuando el gobierno quiere empezar a reactivar la economía.

Estos trabajadores se encuentran entre quienes no pueden trabajar desde su casa y, por lo tanto, fueron llamados por el primer ministro Boris Johnson a regresar al trabajo esta semana, a pesar de que el confinamiento continúa en el segundo país del mundo con más muertes por coronavirus, unas 32.000.

El estudio, publicado por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), analiza el fallecimiento de 2.494 personas de entre 20 y 64 años hasta el 20 de abril en Inglaterra y Gales.

“Los hombres en las ocupaciones menos cualificadas tienen la tasa de mortalidad más alta debido al covid-19”, señala, refiriéndose a personal de mantenimiento o de la construcción entre otros.

“Los hombres que traban como guardias de seguridad tienen una de las tasas más altas” de mortalidad, de 45,7 por 100.000, según el estudio.

Taxistas y conductores de autobús, cocineros y vendedores son algunas de las ocupaciones en riesgo entre los varones.

Los hombres y mujeres que trabajaban en el sector social, en particular en las residencias de ancianos, también tienen “tasas de mortalidad significativamente más altas”, señaló la ONS.

Sin embargo, no es así en el caso de médicos y enfermeros, precisa.

La ONS advierte no obstante que no se deben sacar conclusiones precipitadas, ya que las cifras del estudio no se corrigieron en función del origen étnico de los fallecidos ni de su lugar de residencia.

Según dos estudios británicos publicados a principios de mayo, que señalan el papel de los factores socioeconómicos, las personas negras, asiáticas u de otras minorías étnicas en el país tienen muchas más probabilidades de morir a causa del coronavirus.

La ONS también halló anteriormente que el virus está matando al doble de personas en las zonas desfavorecidas de Inglaterra.