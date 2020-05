Tony Vega se recupera de una cirugía de corazón en hospital de Atlanta

View this post on Instagram

El cantante Tony Vega responde “favorablemente” a cirugía de corazón. Mediante un comunicado, la familia del reconocido salsero puertorriqueño, informó que a las 8:35 a.m. el personal del Hospital de Atlanta dio a conocer que se cumplió con la cirugía y que Vega está respondiendo de forma favorable, aunque se espera que su recuperación sea un proceso largo. #TonyVega #Cirugía #EnSegundos #Atlanta