Concolón del 14 de mayo de 2020

¿Parrandón de cuarentena?

A Tinín le llegaron unas fotos que le dijeron vienen desde Playa Venao; en la imagen se ve media docena de autos, tipo camioneta y “suv”, en los que parece ser la entrada de una finca y según el dato, había como una fiesta adentro… Porque dicen que oían música y el bullicio de la gente…¡Wa’ pa’ goza!

Bueno es el culantro…

Parece que al doctor “Xavi” no le duró mucho la paciencia estando del lado que tiene que dar las explicaciones. Ya ayer se le escucho medio cabria’o de que la gente no está contenta con nada… Creía que era fácil eso de sentirse mesías… “Bueno pero no se enoje”…

La verdad

A propósito del doctor “Xavi”, Tinín supo de muy buena fuente que en los evangelio secretos del Infectólogo él cuenta que debemos entender que el COVID-19 habrá llegado para quedarse y que tendrá sus oleadas por año. Así que eventualmente todos estamos en la lista… ¡Ahhh Cuá-Cuá!

La opción

Medias higiénicas firmes, y practicas sanitarias en sitios públicos es la estrategia número uno; la segunda es procurar una población sana para que su sistema inmunológico pueda combatir y resistir un eventual contagio… Esa es la nueva realidad, dejen de vender vacunas… digo miedo y empiecen a cambiar ustedes que lo normal es normal desde el primer día…

¡Permiso, permiso!

De colección la imagen de el tráfico detenido en Costa del Este, porque una números familia de patos venía cruzando la calle… Con eso de pocos humanos en las calles la vida silvestre viene retomando su lugar en la agenda…

!A por todas¡

Ya hay un grupo de aduladores del poder ( y no de las figuras) abanicando que la ministra “Chayo-T” modifique sus cálculos y en lugar de apuntar a una curul ponga la mira en Las Garzas… ¡Joooo! “Nueva Normalidad” ….

¡A tiempo!

Le contaron a Tinín que en una barriada en La Chorrera, la primera ola de bolsas y vales en libreta, llegó el lunes, justo el día que anunciaban la fecha de reapertura…¡Qué oportunos! Menos mal, seguro después de ese anuncio suspenden los planes de entrega…