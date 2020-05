Roux pide más planificación para garantizar éxito de reapertura gradual de la economía

El líder opositor instó al gobierno a corregir las falencias que se han presentado desde que se anunció la reapertura gradual.

Las acciones y decisiones que se tomen hoy y el grado de planificación que acompañe el proceso de reapertura gradual de la economía, anunciado por el gobierno nacional, determinará el éxito o el fracaso de la medida, así como el futuro económico del país, que podría verse afectado con un desempleo por arriba del 20%, advirtió el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux.

El líder opositor instó al gobierno a corregir las falencias que se han presentado desde que se anunció la reapertura gradual a principios de semana, a fin de que puedan lograrse los mayores resultados positivos, que en principio debe ser salvar la mayor cantidad de empleos, priorizando la salud de los panameños, y que la economía salga lo menos débil o lo más fuerte posible de la crisis provocada por la pandemia que afecta al mundo.

“Hay que ser más serios en la implementación de la reapertura, porque en esta etapa va a estar el éxito o el fracaso de esta medida que tiene que tener como principal objetivo salvar los empleos, pero cuidando siempre la salud de los panameños. Tiene que haber más planificación y comunicación oportuna, me preocupa que por un lado, parece que hay cierta improvisación y, por otro, no hubiese consenso dentro del gobierno y a veces las medidas se tienen que tomar a medias y no queda una línea clara”, sostuvo Roux.

El presidente de CD reiteró que está de acuerdo con que se lleve a cabo una reapertura gradual de la economía en el país, pero que el gobierno brinde las informaciones necesarias. Lamentó que no se les haya anunciado a tiempo a las empresas sobre la reapertura, de forma tal que pudieran prepararse para sacar los salvoconductos exigidos y cumplir con otros requisitos contemplados en los lineamientos establecidos por las autoridades.

“El lunes dijeron que podían abrir hoy (miércoles) ciertas empresas, sin embargo, solo tuvieron ayer (martes) para sacar los famosos salvoconductos, pero el sistema no estaba operando eficientemente y muchas empresas no pudieron sacar el salvoconducto, y no es hasta hoy 13, en la tarde, que sale el Decreto que autoriza lo que dijeron el lunes”, describió Roux, como parte de las incongruencias, en declaraciones a Radio Panamá en la noche de este miércoles.

Ponderó, además, que en materia de salud, las autoridades han actuado o tomado decisiones correctas, pero en la parte social el gobierno “se ha quedado corto”, por lo que urge atender este tema a acorde a las necesidades de las familias panameñas, al igual que la parte económica; ya que, a su juicio, el tema social, de salud y economía están entrelazados.

Una vez más, instó al gobierno del presidente Laurentino Cortizo a buscar la manera de aumentar la ayuda que brinda a las familias panameñas, muchas de las cuales, dijo, viven al borde de la pobreza extrema, uno de los factores que define a los que no pueden cubrir el costo de la canasta básica de alimentos familiar y que hoy se les complica su situación porque han perdido sus fuentes de ingreso.

“La cantidad de personas que se han quedado sin ingresos en los últimos meses, la cifra oficial va por 170 mil, pero esto va a llegar a 400 mil personas parece. Y a mí me preocupa el aspecto social. Los 80 dólares que ofrece el gobierno no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos que podría estar por el orden de 315 dólares al mes. Parte de las razones por las que vemos a personas en las calles protestando o que violan la cuarentena es porque están desesperados, no tienen recursos para hacerle frente a las necesidades básicas. Tenemos una realidad social insostenible y hay que atenderla”, remarcó Roux, quien sugiere que la ayuda del gobierno debe ser mínimo 350 dólares mensuales por familia.

El también ex candidato presidencial exhortó al Ejecutivo informar cómo están distribuidos los fondos que se han logradoa través de deuda, para atender los efectos de la pandemia en el país y las necesidades de las familias panameñas, tomando en cuenta que también hay que aplicar mecanismos en la estructura gubernamental que permitan hacer ahorros o ajustes en el presupuesto para identificar más recursos para la lucha contra el coronavirus.