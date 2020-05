Solicitan a Parlamento Europeo exclusión de Panamá de lista negra

Eurolat envió una misiva al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tras la inclusión de Panamá en la denominada lista negra.

El cosecretario de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), Elías Castillo, solicitó al Parlamento Europeo que gestione la exclusión de Panamá de una lista de terceros países de alto riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo divulgada en este mes por la Comisión Europea.

En una misiva al eurodiputado italiano, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Castillo afirma que “la acción referida en un momento en que el mundo confronta la más grave crisis de nuestros tiempos, nos parece un acto de gran carencia de solidaridad y empatía entre pueblos, que están dedicando todos sus esfuerzos humanos y financieros a la protección de las vidas”.

El 7 de mayo pasado, la Comisión Europea divulgó una lista de naciones de alto riesgo en el combate contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que incluye naciones latinoamericanas como Panamá en medio de la pandemia de Covid-19.

“En mi condición de panameño, excopresidente de EuroLat y actual cosecretario del organismo, llamo a la reflexión de la Honorable Cámara (Parlamento Europeo) de la cual usted es miembro, quienes tienen la oportunidad y a nuestra respetuosa consideración, detener la implementación de una norma que no compagina con nuestra responsabilidad como parlamentarios, ni con la agenda que, en forma individual y conjunta, llevamos adelante en nuestros parlamentos y países”, afirmó Castillo.

Aseguró que Panamá ha hecho un “esfuerzo constante” con resultados visibles y concretos en la lucha contra el blanqueo de capitales y no financiación del terrorismo; es inaceptable que sea en un momento tan negro en la historia de la humanidad, que la Comisión no haya medido la consecuencia de una medida que pareciera no tomar en cuenta la existencia de una pandemia, aún ni siquiera entendida, mucho menos controlada”.

De igual manera, el senador chileno Jorge Pizarro, copresidente de EuroLat y presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se pronunció a través de una declaración para instar al Consejo de Ministros y el Parlamento de la Unión Europea a fin que objeten dicha lista restrictiva.

El parlamentario sudamericano reiteró los términos de la declaración de los Copresidentes de EuroLat sobre la pandemia de Covid-19 del 30 de marzo de 2020, donde se hizo un llamado a la comunidad internacional para excluir medidas restrictivas o punitivas para los países.