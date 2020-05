Miviot: proyecto El Playón se entregará a familias cuando empresa subsane irregularidades

Esta obra esta a cargo de la empresa Riga Services, S.A., y está compuesta por 150 soluciones habitacionales.

El proyecto Urbanización El Playón, que se construye en la vía El Cristo, corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé, aún no ha sido entregado porque existen pendientes por subsanar, que serán atendidos apenas se levanten las restricciones por el Covid-19 y la construcción se normalice.

Los temas puntuales a atender están identificados en un informe, entre estos figuran las interconexiones eléctricas, los sistemas de agua potable y sanitario externo, así como mejoras a las viviendas.

Según un reporte de inspección realizado por el coordinador de Proyectos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en Coclé, Wigberto Carrasco, llevado a cabo a la obra, existen 10 postes con abrazaderas que hay que cambiar por pernos y se encontraron 10 postes desaplomados.

Además, se indica que cinco transformadores que se encuentran en la obra no cumplen con la distancia de seguridad de dos metros, los vanos MT (mediana tensión) no están tensados y los BT (baja tensión) no cumplen con la altura horizontal.

Sobre el sistema de agua potable, el informe señala que no cuentan con los planos eléctricos de la bomba y de la plomería del pozo para una evaluación correcta sobre la potencia del equipo de bombeo, igualmente se debe colocar tubería para proteger el cable eléctrico que realiza el encendido y apagado de la bomba.

En cuanto al sistema sanitario externo, el documento reporta que existen varias cámaras de inspección y cruces que no pasaron las pruebas técnicas establecidas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y los planos entregados por la empresa constructora a esa institución no contaban con sello ni firma.

Sobre las mejoras a las viviendas, faltan 13 residencias por subsanar la fijación del aislante térmico, reparar imperfecciones de las paredes externas y mejorar el texturizado y de las juntas de acabado entre la losa del piso y las paredes.

Esta obra residencial, licitada por el Miviot y a cargo de la empresa Riga Services, S.A., está compuesta por 150 soluciones habitacionales, áreas verdes, recreativas, calles pavimentadas y los servicios básicos.