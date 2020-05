NASA lanzará cohete de SpaceX con dos astronautas el 27 de mayo

La Nasa anunció este viernes que dio luz verde al lanzamiento el próximo miércoles de dos astronautas estadounidenses a bordo de un cohete de SpaceX, en lo que será el primer vuelo tripulado estadounidense desde 2011.

Los altos responsables de la agencia espacial y de la compañía propiedad de Elon Musk se encontraban reunidos desde el jueves en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para constatar que todo estaba listo y seguro para la misión.

Robert Behnken y Douglas Hurley despegarán el 27 de mayo a las 16H33 (20H33 GMT) a bordo de una cápsula Crew Dragon con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS), a la que se acoplarán al día siguiente.

“Doug is ready for everything all the time. He’s always prepared. Knowing you’re going to fly into space on a test mission, you couldn’t ask for a better person…to be there with you.” @AstroBehnken is thankful for @Astro_Doug: https://t.co/gFvCEHZRkJ pic.twitter.com/ycalX23tOt

— NASA (@NASA) May 22, 2020