Acodeco apoya negociaciones entre acudientes y directivos de escuelas particulares

La Acodeco participa como apoyo para lograr acuerdos o transacciones, entre los padres de familias y directivos de estos colegios particulares.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha participado en más de 60 conciliaciones entre directivos de escuelas privadas y padres de familia con el Ministerio de Educación (Meduca), a fin de llegar a un acuerdo para el cobro de las mensualidades por el servicio de las clases virtuales.

El administrador de la Acodeco, Jorge Quintero Quiros, señaló que “la educación virtual no presencial llegó para quedarse, como existe en muchas universidades, y va a ser una elección en los colegios, de esta manera a través del proceso de negociación se ha logrado descuentos entre el 10% hasta 40%, porque hay que entender la realidad económica de los distintos planteles educativos particulares”.

El ente regulador, con respecto si la educación es virtual o presencial, es el Ministerio de Educación. La Acodeco participa como apoyo para lograr acuerdos o transacciones, entre los padres de familias y directivos de estos colegios particulares.

En aquellos casos donde no se ha logrado un acuerdo, porque los colegios se han mantenido que no pueden dar ningún descuento, se ha representado la posición de casi el 30% de los padres de familias que no pueden dar ningún abono, porque sus contratos de trabajo han sido suspendidos y son victimas económicas del Covid-19, por lo que debemos ser solidarios, manifestó el administrador de la Acodeco.

También hay que comprender la situación delicada de los colegios particulares, que están en peligro de cerrar. La Acodeco, como institución garante de los derechos del consumidor, siempre está dispuesta a recibir las quejas de los consumidores si se sienten insatisfechos con el servicio educativo privado.

Estas quejas pueden hacerse a través del correo info@acodeco.gob.pa donde los padres de familia pueden presentar sus puntos de vista, en torno al nuevo escenario de las clases virtuales y el descuento que ciertos planteles les quiere ofrecer de manera unilateral.