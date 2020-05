Concolón del 24 de mayo de 2020

La otra cara

En Arraiján una doctora Lezcano, asegura que aplicó desde abril un protocolo de atención distinto a la terapia de terror de la OMS y que sus efectos han sido positivos. Ha tratado a un centenar de pacientes y todos mejoraron, ¿Será parecido al que después decidieron empezar a aplicar en los hospitales públicos? …

Esa gente sí sabe

Dice Tinín que no me meta con la OMS ( Organización de Miedo Superlativo) que ellos sí saben; para muestra su tweet del 14 de enero de 2020, donde decían que estaban confiados en las investigaciones chinas que decían que no tenían evidencia del contagio del Covid-19 de persona a persona… Esos son los que le dijeron a la ministra “Chayo-T” que hizo todo muy bien …

Terror y Control

Esas son las consignas que al parecer le quieren imponer ahora a los ciudadanos y las empresas… Hasta el propio Caballero del Nudo Windsor ( generalmente defensor del #GobierNito), se quejó en Twitter de las pretensiones de burocratizar y controlar la vida privada y actividades ciudadanas en las fases de reapertura…

¿Y la mía?

En Potuga, Herrera; la gente estaba muy tranquila, porque vieron que para distribuir las bolsas solidarias, habían hecho un censo ordenado y todo, sin tracalerías politiqueras… El resultado fue que en el pequeño pueblo 380 familias no recibían ingresos… El problema llegó con las bolsa, porque solo mandaron 200 ¿Y las otras 180 familias?

La tendencia

Para que no quedara ninguno por fuera, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio se unió al club de las frases desafortunadas y dijo en su toma de posesión que mucho cuidado con que al hablar de mejorar la educación pública, estén pensando en “destruir la educación privada”… Así que ya se emparejó con la APEDE y el CONEP…