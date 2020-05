Copa Airlines ejecuta plan de preservación de sus aeronaves antes de volver a volar

View this post on Instagram

A pesar de tener nuestra flota en tierra, nuestros procesos de mantenimiento no se detienen. Día a día, un grupo de profesionales altamente preparado, se encarga de revisar y asegurar que nuestras aeronaves cumplan con los más altos estándares de seguridad y fiabilidad al volver a unir los cielos de América. #TuSeguridadEsNuestraPrioridad