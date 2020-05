Miviot explica condiciones para ser beneficiarios de proyecto Edificio Arraiján

Se trata de personas, que por diferentes motivos, sus evaluaciones sociales deben pasar por un análisis de Asesoría Legal.

Un grupo de personas que buscan ocupar un apartamento del nuevo Edificio Arraiján, construido en Calidonia, se reunió este lunes con autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), para resolver sus inquietudes.

Se trata de personas, que por diferentes motivos, sus evaluaciones sociales deben pasar por un análisis de Asesoría Legal, para verificar el cumplimiento de la Constitución Política y la Ley 61 de 23 de octubre de 2009 que reorganiza el Ministerio de Vivienda y establece el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que prioriza la ayuda habitacional a familias pobres y algunas de las personas reportan propiedades como viviendas y terrenos.

La ministra Inés Samudio, acompañada del viceministro de Vivienda, Rogelio Paredes y el secretario general, Ricardo Médica, sostuvieron el encuentro, cumpliendo las medidas sanitarias y de bioseguridad, para explicarles el avance de sus trámites y aquellos casos que necesitan una explicación legal, ya que el Miviot tiene un banco de familias necesitadas y deben reunir un cuadro social.

Agregó que planea elevar la consulta a la Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, debido a que para atender estos casos no se cuenta con una reglamentación.

La jefa de Vivienda indicó son casos mínimos, la gran mayoría que vivía en el viejo edificio no tiene problemas para recibir su vivienda, que no ha sido entregada porque no se pueden hacer movilizaciones ni mudanzas masivas por el Estado de Emergencia Nacional.

También comunicó que se presentará al Consejo de Gabinete el traspaso de ese terreno, donde se construyó la obra habitacional, del Banco de Desarrollo Agropecuario a la Nación, y posteriormente al Banco Hipotecario Nacional.

En el encuentro participó la directora Nacional de Desarrollo Social, Virginia Miranda; el director de Asesoría Legal, Roy Torres y trabajadores sociales.