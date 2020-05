Lanzamiento del vuelo tripulado NASA-SpaceX se posterga por mal tiempo

El lanzamiento del primer vuelo tripulado de SpaceX se postergó hasta el sábado poco antes del despegue el miércoles debido al mal tiempo, decidió la compañía.

“Lamentablemente no vamos a hacer un lanzamiento hoy”, dijo Mike Taylor, director de Lanzamiento de SpaceX, a los astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnken, agregando que el clima no mejoraría hasta diez minutos después de la hora programada para el despegue.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020