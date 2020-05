La Casa Blanca desafía a Twitter al volver a publicar el tuit ocultado de Trump

La cuenta oficial de la Casa Blanca en Twitter publicó el viernes el mensaje del presidente Donald Trump sobre las protestas en Minneapolis que había sido reportado por Twitter como “apología de la violencia”.

Y Twitter volvió a ocultar el mismo tuit en la cuenta @WhiteHouse, pero permitiendo su acceso en razón del “interés público”.

El ojo por ojo marcó una nueva escalada en el enfrentamiento entre Twitter y Trump, que tiene más de 80 millones de seguidores y usa tuits diariamente para anunciar políticas, atacar a sus oponentes y comentar sobre las últimas noticias.

El presidente estadounidense firmó el jueves un decreto con el objetivo de limitar la libertad que gozan las redes sociales para decidir sobre sus contenidos.

Unas horas más tarde, tuiteó un mensaje sobre las violentas protestas en Minneapolis tras la muerte de un hombre negro, George Floyd, durante su arresto por policías blancos. Las manifestaciones dejaron cientos de comercios dañados y una comisaría en llamas.

“Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está completamente a su lado. Ante cualquier dificultad asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!”, tuiteó el presidente.

Twitter respondió rápidamente ocultando ese tuit con este mensaje de advertencia: “Este tuit incumplió las Reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés público que dicho tuit permanezca accesible”.

El tuit de Trump puede verse cuando se hace clic en el mensaje de Twitter.

La red social hizo lo mismo el viernes por la mañana con el tuit de la Casa Blanca.

Uno de los asesores cercanos del presidente, Dan Scavino, quien está particularmente preocupado por su estrategia de redes sociales, avanzó en los ataques contra la red social.

“Twitter solo dice mentiras, cada vez más personas comienzan a darse cuenta de eso”, tuiteó.

Trump acusa a Twitter de tomar “decisiones editoriales” y mostrar “activismo político” en la elección de los mensajes que decide enviar a verificación.

El martes, Twitter, frecuentemente acusado de ser negligente en el tratamiento de los comentarios hechos por gobernantes, publicó por primera vez dos mensajes de Trump agregando la mención: “Verifique los datos”.

Eran dos tuits en los que el presidente afirmaba que la votación por correo era necesariamente “fraudulenta” porque estaba sujeta a manipulación.

La cuestión es particularmente delicada en medio de un año electoral alterado por la pandemia del coronavirus, que plantea dudas sobre cómo se organizarán los comicios presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre, en los que Trump busca la reelección.

“Estos tuits contienen información potencialmente engañosa sobre el proceso de votación y han sido reportados”, dijo entonces un portavoz de Twitter.

Twitter, in an email to the White House moments ago, admitted that the very tweet they are censoring does not violate any Twitter rules.

So why are they still censoring it?https://t.co/sMtjFipu5N pic.twitter.com/xsr8glIwQS

— The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020