Taylor Swift dice que Trump "aviva el fuego de la supremacía blanca"

La cantante de pop Taylor Swift criticó el viernes al presidente Donald Trump luego de que el mandatario sugirió que las fuerzas del orden podrían disparar a los manifestantes en Minneapolis, que protestan por la muerte de un hombre negro que estaba en custodia policial.

“Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo toda tu presidencia, ¿tienes el descaro de pretender superioridad moral antes de amenazar con la violencia?, escribió Swift en Twitter, donde tiene 86 millones de seguidores.

La artista citó un controversial tuit de Trump que decía: “Cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. Gracias”. Luego Taylor advirtió: “Te expulsaremos en noviembre @realdonaldtrump”.

El mandatario estadounidense desató la controversia con un tuit sobre las violentas protestas contra la policía en Minneapolis, al llamar a los manifestantes “matones” y advirtió de una intervención militar.

Por su parte Twitter dió un paso sin precedentes al hacer un señalamiento sobre el mensaje de Trump por considerar que “glorifica la violencia”.

Cientos de militares fueron desplegados el viernes en las calles de Minneapolis y St. Paul tras tres noches de disturbios en reacción a la brutalidad de la policía contra los negros.

Los manifestantes están indignados por la muerte grabada en video de George Floyd, de 46 años, mientras era sometido en el suelo el lunes por un policía de Minneapolis.

Murió luego de que el policía oprimió la rodilla sobre su cuello por más de cinco minutos.

En los últimos años Swift se manifestó políticamente después de luchar para tener voz propia como una artista que ganó fama desde muy joven.

Apoyó a los candidatos demócratas en Tennessee en 2018 y ha criticado a Trump otras veces.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020