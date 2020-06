Roux cuestiona el accionar el Gobierno ante la pandemia del COVID-19

Señaló que al presidente Cortizo le falta liderazgo y le pidió que corrija el rumbo que lleva el país haciéndole un llamado a la transparencia.

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux resaltó que la actual administración está falta de planificación adecuada pero, principalmente, a la falta de un liderazgo claro, que conlleva a improvisación e incoherencia en la toma de decisiones del Ejecutivo, haciendo referencia a los resultados adversos que han llevado a las autoridades de salud restablecer las restricciones de movilidad,

Roux planteó que losla gran cantidad de nuevos casos reportados los últimos días, y que superaron los 500, no tienen que ver con que se iniciara a principios de esta semana la apertura del bloque dos de actividades económicas y se eliminaran las restricciones de movilidad por cédula y género, sino que obedecen a varias semanas atrás en que muchas personas se sometieron a aglomeraciones, en su momento, para adquirir alimentos, o para buscar una fuente de ingresos, debido a que ya no tienen trabajo y no han recibido el apoyo social para alimentar a sus familias. Destaca que es necesario y urgente que el gobierno haga al menos 4,000 pruebas diarias, que incremente capacidad de trazabilidad de casos positivos y que obligue a un aislamiento real a quienes salgan positivos.

“Ha habido falta de planificación en muchos temas que pudieron haberse tomado en cuenta anteriormente. La salida a esto no depende de que si sacas o no a un ministro, aquí hay un presidente que maneja un equipo, y pienso que le ha faltado al presidente liderazgo, dar la cara él, porque los ministros de Estado los quita y los pone él. Tú puedes tener una opinión en salud, en lo económico, en seguridad, pero al final alguien tiene que tomar la decisión y esa decisión le corresponde al presidente”, afirmó Roux, quien sugiere que los efectos de la apertura del bloque 2, en términos de contagio, se verán en los próximos días.

El político del CD instó al mandatario Laurentino Cortizo a corregir el rumbo que lleva el país, con transparencia y rendición de cuentas que ha faltado, tomar las decisiones o hacer los cambios que tienen que hacerse, pero, sobre todo, darle soluciones a los panameños que no tienen para alimentar a sus familias, lo cual debe también ser una prioridad; y presentar al país un plan nacional de recuperación que contemple, además, las estrategias de reactivación económica, y detalle cómo se están utilizando o serán utilizados los miles de millones de dólares que se han obtenido, principalmente mediante deuda internacional.

a juicio de Roux, las duras medidas como la cuarentena de tres meses no ha sido efectiva para disminuir los casos de contagio, o por qué no parece haber certeza en la cantidad de infectados al no tenerse la cantidad de pruebas suficientes, lo cual también es un tema que debió planificarse desde febrero. Destacó que todos los aspectos deben ser atendidos de manera integral y no de manera independiente como se ha hecho.

“No hay cuarentena que se aguante sin un apoyo social adecuado, porque los 80 dólares que está entregando el gobierno, y que no llega a todos, no alcanza, y eso tiene que aumentarse a 350 dólares por familia para que puedan al menos cubrir sus necesidades básicas”, reiteró.

“No puedo creer que el gobierno quiera pretender que una familia de 4 o más personas coma con 80 dólares al mes. Por otro lado, no conocemos los planes de reactivación económica para echar el país adelante. ¿A donde están los 4 mil 500 o 5 mil millones de dólares que se pidieron prestados, cómo se van a utilizar? ¿Cómo se va a implementar ese plan y qué va a pasar si tenemos un rebrote que requiera volver a apretar las medidas de cuarentena o de seguridad del país? (como se hecho ha sucedido). Eso hay que hacerlo (rendir cuentas), porque hay que darle esperanza a los panameños de que vamos a salir adelante. Y sé que vamos a salir adelante”, acotó.