Representante de Don Bosco dio positivo para Covid-19

“En el día de hoy, tres meses después de haber iniciado esta guerra contra un enemigo invisible, y como les ocurre a tantos otros miles de panameños, me acaban de informar que he dado positivo por Covid-19”, dijo en redes sociales Willie Bermúdez, representante de Don Bosco.

Agregó: “me siento bien, fuerte de salud. Esta batalla la vamos a ganar”.

Bermúdez considera que esta pandemia es uno de los retos más grandes que se han tenido que enfrentar como nación, pero también cada ciudadano a titulo individual.

Agregó que los sanitarios y servidores públicos en primera línea, como él, están más expuestos que los demás, y que hasta la fecha siempre había dado negativo por Covid-19 y por eso no dejó de trabajar por su comunidad.

Dijo que tras conocer el resultado, lo anunció a su circulo más cercano, así como aquellos con quienes ha podido estar en los últimos días.

El representante se acogió de manera automática a la medida de aislamiento por los próximos 15 días.

