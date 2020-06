Preparan actividad con 65 personas en la CSS por el Día del Padre

Entidad asegura que no se viola el distanciamiento social ordenado por las autoridades de Salud.

Una actividad con motivo del ‘Día del Padre’, con la participación de unos 65 funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS), ha sido organizada para celebrarse el próximo 22 de junio, en las instalaciones de la entidad en Clayton.

El acto que se desarrollaría en medio de la difícil crisis sanitaria que atraviesa el país contaría con la participación de un humorista, y también se impartiría un tema de docencia enfocado en el rol del padre dentro del núcleo familiar.

La información se desprende de una solicitud para visto bueno girada por el director ejecutivo nacional de Recursos Humanos de la CSS, Roberto Crespo Lezcano al actual director de entidad, Enrique Lau Cortés.

Esta mañana, desde la oficina de prensa de la entidad han manifestado que no ha planificado eventos que violen el distanciamiento social. “Se ha organizado un acto en reconocimiento a 65 trabajadores en el día del padre”, sostiene el comunicado.

Precisa que son 65 personas en un auditorio con capacidad para 250 personas y se realiza con fondos colectados entre los directores.

“No es una fiesta, es un acto de reconocimiento y una capacitación”, precisa, al tiempo que asegura que está dirigida a los funcionarios más humildes de la institución.

No obstante, no aclara si el director de la institución ha aprobado o no la realización del evento.