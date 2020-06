Evaluación de la UE determinará futuro de exportaciones pesqueras

En el 2019, Panamá fue advertida por la UE que de continuar sin controles adecuados podría ser identificado como un país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal.

Panamá se prepara, a través de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para la evaluación que realizará el próximo 19 de junio la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea (DG Mare) con miras a que pueda ser calificada positivamente, certificada y que no exista ningún impedimento para continuar exportando los productos pesqueros y acuícolas panameños al mercado europeo.

En junio de 2019, a Panamá le fue notificada la tarjeta amarilla por este organismo internacional que advirtió que de continuar sin los controles adecuados, podría ser identificado como un país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), informó la administradora de la ARAP, Flor Torrijos.

Ante la advertencia, afirmó la administradora: “hemos acordado y desarrollado un Plan de Acción con ocho ejes de acción en el marco de un diálogo abierto con la Unión Europea, incluyendo medidas relacionadas al control de la flota y procesos de trazabilidad y evitar que nos imponga una tarjeta roja y con ello se prohíba la entrada o importaciones provenientes de Panamá de productos provenientes de la pesca, perjudicando a nuestros productores”.

Entre las acciones desarrolladas, en este último año, se encuentra la presentación de la Ley General de Pesca, acuicultura y actividades conexas, la incorporación de la ARAP a la Ventanilla Única Marítima de Panamá (VUMPA) para acceder a los sistemas de información electrónica en todo el territorio nacional a fin de conocer, en tiempo real, el arribo de buques de pesca de pabellón extranjero; se ha creado un sistema de expedición de licencias de pesca internacional en línea y sistematizado, demostrando total transparencia con los usuarios e incrementando la lucha contra la pesca ilegal y se ha ampliado la cobertura total de inspectores veinticuatro horas del día, siete días a la semana.

En el último año la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Internacional Global Fishing Watch, siendo uno de los 4 países que han dado este importante paso; se ha reforzado la vigilancia con los estamentos de seguridad para fiscalizar efectivamente las aguas jurisdiccionales con el objetivo de impedir que los peces y otras especies capturadas ilegalmente lleguen a los mercados nacionales e internacionales. Hemos impuesto sanciones a embarcaciones por pesca ilegal que superan el millón de balboas y se ha logrado el decomiso de más de 57 mil libras de productos capturados ilegalmente.

En la lucha contra la pesca ilegal se ha puesto en marcha el proyecto de trazabilidad o rastreabilidad de producto pesquero para asegurar el consumo saludable y terminar con esta práctica de pesca (INDNR) que se realiza en todos los océanos del mundo y pone en peligro el medio ambiente, la economía y la salud.

“Panamá, mantiene el firme compromiso de unirse en el combate mundial de la pesca ilegal No Declarada y no Reglamentada (INDNR) por ser la mayor amenaza para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo”, indicó, la administradora de la ARAP.