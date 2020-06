Rómulo Roux asegura que hay falta de manejo integral en la crisis del Covid-19

El excandidato presidencial por el Partido Cambio Democrático (CD), aseguró que la medida restrictiva de cuarentena impuesta por el gobierno, fracasó.

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux reiteró al gobierno la necesidad de que, para lograr resultados exitosos frente a la crisis que vive el país, maneje integralmente los componentes salud, social y económico, que presente al país un plan nacional para rescatar la economía y, no menos importante, se ponga en los zapatos de los panameños que se sienten frustrados por la falta de ayuda, debido a que, a más de 3 meses, tienen que soportar un confinamiento que hasta ahora no ha dado resultados positivos.

El líder opositor advirtió que el fracaso de las medidas restrictivas, como la cuarentena, se explican en parte porque los panameños obligados a quedarse en casa, no recibieron la ayuda necesaria para alimentar a su familia o lo que recibían, si les llegaba, no alcanzaba para atender las necesidades de alimentación.

“Los tres aspectos tienen que ser manejados de forma integral, y el aspecto social esta directamente relacionado con el de salud. Si no le das el apoyo necesario a los panameños para que se queden en casa, no se van a quedar en casa, por lo tanto el aspecto de salud fracasa, porque la gente no está cumpliendo o no puede cumplir voluntariamente con el confinamiento que le ha decretado el Estado que está obligado a darle el apoyo social”, sostuvo.

Roux reiteró que el gobierno debe aumentar el monto del bono solidario que destina a los panameños a 350 dólares, ya que ni 80 ni 100 dólares alcanzan para que una familia se alimente. Además, un plan que explique a los panameños de como se rescatará la economía del país es urgente que sea presentado, para que los ciudadanos y el sector empresarial sepa el rumbo que llevamos como nación.

“No hemos visto de parte del gobierno el plan de cómo vamos a llevar esto adelante, en el sector público todo el mundo esta trabajando y recibiendo salario. Todos los que están tomando las decisiones de encerrar al panameño en su casa, están recibiendo su salario, no veo a nadie allí que diga: bueno yo también me voy a encerrar y voy a recibir 80 dólares si es que me llega. Eso no es fácil, hay que ponerse en los zapatos de los panameños y entender que si tu quieres encerrar al pueblo en la casa le tienes que dar plata para que coma y esperanzas de cómo vas a reactivar la economía”, señaló el también ex candidato presidencial.