Concolón del 15 de junio de 2020

Advertencia codificada

“Monchi Rayo” publicó ayer un mensaje en Twitter en el que responsabiliza por cualquier cosa que le pase a él, a Beby, Popi y a otro más que dice es el capo de ese team… ¿Mensaje encriptado?

Extraordinarias

Hoy a las 10 de la mañana están citados los “Dipus” a la cueva… Tienen que reunirse para aprobar correcciones en el proyecto de Ley de Moratoria que tiene casi dos meses en el limbo… Todavía no nos han explicado que fue lo que pasó que decidieron que no y 24 horas después que sí…

Respuesta

Le mandan a decir a Tinin que la Fiscalía de Cuentas no puede iniciar procesos de oficio, que primero tiene que existir un informe de auditoría de la Contraloría que señale irregularidades o “hallazgos” en el manejo de alguno…

Otra vez preguntas

¿Si un funcionario viaja a una misión en el extranjero el pasaje de avión se paga por mitad y después de allá para acá compra la otra parte, o el boleto es de ida y vuelta como funciona con todo el mundo? ¿ Los viáticos no se calculan en montos de alimentación y hospedaje por día? ¿ Si la misión era de una semana y regresas al tercer día, por ejemplo; habría un saldo de alojamiento que no usaste y comida que no pagaste?

Fuego Amigo

A Julio “El Rookie” del perredé, que desbancó a Popi, le salieron al encuentro en redes sociales. Un grupo que dice ser de dirigentes de base de ese partido, le advierten en varios mensajes que él no tiene el “recorrido”, para aspirar a ser presidente de la Asamblea a partir del 1 de julio… ¡ Joooo! Ni cuentan se dan lo que confiesan…

1 de julio

#FulaNito volvió a confirmar que habrá cambios en el Gabinete el próximo mes. El problema es que no suelta prenda de por donde vienen… Pero a Tinín le dijeron que hay además de ministros varios directores y jefes de oficinas…