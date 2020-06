Concolón del 18 de junio de 2020

Zombie solidario

Este es un caso con nexos en el más allá, resulta que por casualidad una persona puso en el sitio de validación del vale digital el número de cédula de una tía fallecida y que creen le salió que tenía acreditados los 80.00 dólares… Imagínate Tiniín vienen los “zombies” a buscar su bono solidario…

Requisitos completos

Bueno la difunta tiene cédula panameña, en su condición no cobra ningún otro subsidio, ni tampoco recibe jubilación… Falleció, pero llena los requisitos de la AIG…

Misterio en El Valle

¿ Es cierto que en el Centro de Salud del Valle de Urracá hay ya oficialmente 3 casos positivos de Covid-19? ¿Que no se ha dicho más nada y que no se deciden cerrar para desinfectar, porque cuesta mil dólares ese procedimiento y el Centro no tiene esa plata?

Tremenda Juez…

En Las Tablas hay una Juez de Paz, apellido Cárdenas que se está quejando, porque dice que ella no puede meter “preso a nadie”, ni ordenar allanamientos, que prefería los tiempos de los corregidores ( que eran juez y parte) y … (lo peor viene aquí)… “A la gente hay que tratarla como ganao’ y darle palo”…. ¡Joooo! “Audiencia pública la tremenda juez de la tremenda corte va a repartir rejo….

Insostenible

La señora con aspiración de inquisidora ya debería haber renunciado, porque queda muy claro que para ser juez está muy peliada con las garantías ciudadanas y los derechos civiles… Imagínense todo esto lo dijo en un programa de radio, (no quiero ni pensar en lo que diría en privado)…

Cuatro intentos

A propósito de renunciar le dijeron a Tinín que “Chayo-T” ha dicho ya 4 veces que se va del “mejor equipo”, pero que no le han aceptado la renuncia… Parece que eso de cargar con el desgaste de las decisiones no le está gustando mucho…

¿¡Tan Pronto!?

El director del Sistema Penitenciario hizo la del Sha de Irán y mientras la gente pensaba en moratoria y otros acuerdo que no son acuerdos, se fue del despacho al que prácticamente acababa de llegar… La razón oficial para su salida es motivos de salud…