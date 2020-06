Leandro Ávila ofrece disculpa en nombre del PRD "por hacer una acción que no se calculó"

El diputado recalcó que están autorizados por el decreto correspondiente para reunirse y desempeñar sus funciones.

El 18 de junio el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se reunió en el restaurante Jimmy’s para elegir propuesta de directiva de la Asamblea, hecho que generó críticas, pues el Minsa mantiene aún la normativa de que los establecimiento de expendios de comida sólo funcionan si el pedido es para llevar, como parte del plan apra evitar la propagación del COVID- 19.

Es por ello que se generó una serie de críticas en la sociedad y lo que propició una investigación por parte del MINSA.

Ante la ola de oponiones en contra por la reunión, el Diputado de PRD Leandro Ávila, ofreció una disculpa a la ciudadanía por la reunión en en el restaurante Jimmy’s.

Ávila, recalcó que los diputados están autorizados por el decreto correspondiente para reunirse y desempeñar sus funciones. “El carácter de la Asamblea require permantenentemente esas reuniones “, resaltó.

“Lo que no se calculó, creo yo, es por qué hacer la reunión en un lugar que tiene una prohibición, de tal manera que yo quiero aprovechar este momento, no soy miembro de la dirección política del partido pero sí ocupo un alto cargo en representacion de Partido, quiero aprovechar este momento para pedirle una disculpa al pueblo panameño por hacer una acción que no se calculó”, manifestó en RPC Radi oeste 19 de junio.

"Entendemos el malesstar, los panameños están cansados de estar encerrados", dijo y reiteró que por sus funciones, los diputados pueden sostener reuniones.