Concolón del 23 de junio de 2020

Pa’ Fuera

Dice Suavesón en su cuenta de twitter que espera que los panameñistas que sean requeridos por la justicia den la cara, no huyan; y si terminan culpables, van pa’ fuera de las filas “ñames”… ¡Agárrate!

Dato Asomando

El que viene calentando motores ( y no de sus carros, motos, ni fourwheels), es el “Ferru”… Ayer mismo escribió también en Twiter que el movimiento de “Loconelli”, está a punto de sumar a una “mujer luchona”… a las filas… ¿Quién? ¡Dime!….

Dato Asomado II

“Ferru” no se atrevió a dar más pistas ni completar el anuncio…( ¿La tienda de timbales está abierta? ) … El asunto es que las apuestas corren… Les dejo un par de pistas que buscar: ¿Viene de otro partido? ¿Ya se conocían? ¿Es actualmente figura pública, diputada o ex candidata a algo? Me cuentan como les fue con sus averiguaciones

Vaquitas para “La Vaca”

“PMG” le dijo a Hugo que para poner en la colecta que hacen el en el “perredé”, para pagar la multa por la reunión del jueves, a él le tocará vender un “par de vaquitas”… Bueno “mijo”, no se aflija que al menos tiene usted algo que vender…

Aislada

Elsa volvió al castillo de hielo y otra vez no quiere ver a nadie, no habla con nadie, no se reúne y nadie la ve… Todo es por miedo al Covid-19 dice Tinín, mientras los demás del reino de la Antai se sienten a la deriva…

Segunda al hilo

Por segunda semana el Mitradel en el Hit parade… Ayer circuló la versión de que habíán decidido suspender los pagos del décimo de agosto y diciembre en la mesa tripartita… Tuvieron que salir a aclarar… Tenaz Tinín…