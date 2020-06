Minsa advierte sobre el uso de producto del gel alcoholado de ESK Bio Chen

La alarma fue lanzada por la Federación de Drogas y Alimentos conocida por sus siglas (FDA) en los Estados Unidos, realizando una advertencia para que la población no los utilice.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas advierte el no uso de 9 productos de gel alcoholado. La advertencia se da ante la alarma que lanzó la Federación de Drogas y Alimentos conocida por sus siglas (FDA) en los Estados Unidos, realizando una advertencia para que la población no utilice nueve (9) productos Gel Alcoholado fabricados por ESK Bio Chen, que no cuentan en Panamá con Registro Sanitario y cuya venta está prohibida en Panamá, informó la Directora Nacional de Farmacias y Drogas, Elvia Lau.

La funcionaria indicó que la FDA realizó un análisis rápido a dos de los nueve productos, encontrando que tenían porcentajes elevados de metano en su formulación, en vez de etanol que es el alcohol etílico utilizado en muchos cosméticos, en spray fijador para el cabello, que es inocuo y se puede utilizar en el ser humano, en cambio se encontró la presencia de metanol (alcohol de madera), una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel o se ingiere.

Igualmente advirtió que todo aquel que tenga estos geles alcoholados ESK Bio Chen no los utilice, porque tiene efectos negativos en el ser humano, por lo que sugirió que estos productos deben ser desechados.

La población debe utilizar sólo el gel alcoholado autorizado y registrado en Panamá por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Minsa; “hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos que parecen inocuos, pero no lo son”, precisó Lau.

En la Dirección de Farmacias y Drogas del Minsa se tiene una gran cantidad de gel alcoholado registrado y además se han dado permisos de excepción a la importación del producto, los analizados por la FDA no están registrados y tampoco se ha dado permiso especial de importación, finalizó la funcionaria.