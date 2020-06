Trump lanza severa advertencia a los manifestantes de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que impedirá con rigor la creación de una “zona autónoma” libre de policías en Washington como la que se creó en Seattle.

Un día después de que la policía dispersara a manifestantes que intentaban derribar la estatua de un expresidente cerca de la Casa Blanca, Trump también amenazó con severas penas de prisión a los “anarquistas” que dañen monumentos nacionales.

“Autoricé al gobierno federal a arrestar con hasta 10 años de prisión a toda persona que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua o cualquier otra propiedad federal de ese tipo en Estados Unidos”, dijo en Twitter.

“Nunca habrá una ‘Zona Autónoma’ en Washington DC mientras yo sea presidente. Si lo intentan, ¡se enfrentarán con una gran fuerza!”, añadió.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020