"El virus no toma vacaciones": alarma en California por alza en casos tras reapertura

Un total de 200.461 personas han contraído el virus desde marzo, de las cuales 5.812 murieron.

A medida que California reabre su economía, el número de infectados se ha incrementado alarmantemente en este estado que ha sido alabado por su gestión de la pandemia. Y los jóvenes aparecen ahora entre los más afectados.

“El virus no se toma vacaciones de verano… Hay que tomarse esta pandemia en serio”, dijo el gobernador Gavin Newsom este viernes en un nuevo apelo a las personas para mantener la distancia social y acatar el uso obligatorio de la mascarilla que impuso la semana pasada.

El martes se reportó un récord en casos diarios, 7.149, y el jueves llegó a 4.890.

Es uno en una treintena de estados que enfrentan alzas en el número de casos. Texas y Florida, agresivos en la reapertura de sus economías, han ordenado restricciones como el cierre de bares y la prohibición de vender alcohol.

California, quinta economía del mundo con una población de 40 millones de habitantes, fue el primero en ordenar un confinamiento general a finales de marzo y ha puesto mucho énfasis en aumentar su capacidad de pruebas diagnóstico, clave, según expertos para lidiar con la enfermedad.

Hasta la fecha ha conducido 3,4 millones de pruebas, con un promedio diario actual de 100.000 testados.

¿El aumento de pruebas diagnóstico explica el aumento de casos? Sí en parte, entran otros factores, según expertos.

“El hecho de que también estemos viendo un aumento en el número de hospitalizaciones (…) quiere decir que hay más transmisiones”, dijo el Dr. Lee Riley, epidemiólogo de la Universidad de California en Berkeley.

Según el gobernador Newsom, el número de pacientes hospitalizados con covid-19 subió 32% en las últimas dos semanas a 4.240 pacientes.

Es difícil determinar una causa precisa de esta alza, pero todas las miradas convergen en una relajación del comportamiento, especialmente entre los más jóvenes.

– “Egoísta” –

La norma oficial prohíbe aún que miembros de diferentes hogares se reúnan en un mismo espacio cerrado, pero con la reapertura gradual de la economía, que incluye restaurantes y gimnasios, los californianos hace tiempo que comenzaron a reunirse de nuevo para los cumpleaños, barbacoas y salidas a la playa.

“No soy ingenuo, la gente se está mezclando y eso aumenta la propagación”, dijo Newsom. “Tenemos que reconocer que es nuestro comportamiento el que conduce a estas cifras y que estamos poniendo vidas en riesgo”.

La estadística muestra que el 57% de los infectados son latinos, que representan el 39% de la población, pero además que la mayoría de los enfermos (56%) están entre las edades de 18 a 49 años.

“Son jóvenes y se sienten un poco invencibles, pero con el debido respeto, es egoísta pensar así”, zanjó Newsom.

Bárbara Ferrer, directora de Salud del condado de Los Ángeles, donde hay más casos, recordó que si bien los jóvenes “no son los que más riesgo corren con esta enfermedad, son los que más pueden propagarla”.

Otro factor que puede explicar el aumento son las protestas tras la muerte de George Floyd, que congregaron a decenas de miles de personas durante largas horas, a menudo sin distancia física.

“Es muy probable, dado el aumento que estamos viendo, que haya personas que pudieron haber estado en una multitud durante una de las protestas”, dijo Ferrer.

Por lo pronto, Newsom no ha mostrado hasta ahora ninguna intención de retroceder o imponer nuevos confinamientos.

Y el doctor Anthony Fauci, el experto más respetado del gobierno de Estados Unidos en esta pandemia, coincide.

“No creo que el estado de California esté haciendo nada malo, tiene que ver con la reacción de la gente al proceso de reapertura”, dijo esta semana.

Pero Anne Rimoin, epidemióloga y especialista en salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), prevé que “vamos a tener muchos casos y muchas más muertes si no tenemos cuidado”.

“Si no mantienes la distancia, si no usas una máscara, si abres demasiado pronto, vas a ver un pico en el número de casos, no es difícil de entender”.