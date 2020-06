Miles de personas en Panamá no saben que tienen VHI

“Con la situación epidemiológica del país, ha disminuido las solicitudes de pruebas de VIH entre la población general, la mayor cantidad de pruebas que se solicitan son de pacientes embarazadas”, asegura un médico.



Realizarse una prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), es el primer paso para combatir y controlar a tiempo el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); es por eso que, el 27 de junio, de cada año se conmemora, el Día Nacional de la Prueba del VIH, fecha elegida con el objetivo de animar a las personas a practicarse la prueba.

En Panamá como en el resto del mundo, hay miles de personas que viven con el VIH sin saberlo, de allí que los especialistas indican que la única forma de saber con certeza si una persona tiene el VIH es haciéndose la prueba.

En la Policlínica “Dr. Santiago Barraza”, en La Chorrera, en lo que va del año se han realizado 568 pruebas de VIH, según estadísticas brindadas por el Departamento de Laboratorio Clínico de esta instalación de salud.

El Mgter. Jaime Miranda, tecnólogo médico epidemiólogo – microbiólogo de esta unidad ejecutora, indicó que la cifra ha bajado en comparación a la cifras arrojadas en el último semestre del año 2019, donde se registraron mil 134 pruebas de VIH realizadas.

“Con la situación epidemiológica del país, ha disminuido las solicitudes de pruebas de VIH entre la población general, la mayor cantidad de pruebas que se solicitan son de pacientes embarazadas”, señaló Miranda.

REQUISITOS PARA HACERSE LA PRUEBA DE VIH

El paciente interesado en realizarse esta prueba debe acudir a su médico de cabecera, quien le debe proporcionar orientación sobre el tema y llenar un formulario de solicitud de prueba de VIH (protocolo), que es un consentimiento que firma el paciente, indicando que está de acuerdo para que le practiquen la prueba y que toda la información proporcionada, así como su resultado, es confidencial, así lo detalló Miranda.

RESULTADOS DE PRUEBAS DE VIH NO RETIRADOS

Es importante destacar que estadísticas del departamento de Laboratorio Clínico de esta instalación de salud, indican que en el año 2019, en el último semestre, el 5% de los resultados de las pruebas de VIH no fueron retirados y de lo que va del año 2020, no se ha retirado un 2% de los resultados.

“Es de suma importancia que las personas retiren el resultado, ya que de esta forma conocen su estado serológico con respecto al VIH, y podrán acudir de forma temprana a recibir una atención integral en caso de ser portadores, y de esta manera reducir la cadena de contagio, así como mantener una buena calidad de vida”, adicionó el especialista.

Igualmente hay que resaltar que los recursos utilizados para realizar estas pruebas son finitos y al no ser retirados o de no hacer llegar los resultados oportunamente al médico que los solicitó, la prueba no tendrá un impacto positivo y se gastan recursos, sin lograr los objetivos que es el de, mantener una población saludable, concluyó Miranda.

¿QUIÉNES DEBEN HACERSE LA PRUEBA?

Según la Lcda. Zoraya Him, enfermera epidemióloga de la policlínica, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), recomienda que todas las personas de 13 a 64 años de edad se la hagan por lo menos una vez al año, si ha iniciado relaciones sexual.

“Aun existe el temor en la población, sobre el estigma de la enfermedad, de ser discriminado o señalado por conductas irresponsables y por eso el rechazo a realizarse la prueba, de manera que si se detecta a tiempo el virus, el paciente puede iniciar oportunamente el tratamiento y así se evita caer en etapa SIDA”, expresó Him.

La especialista señaló que todo paciente que se le realiza la prueba, se le llena un formulario especial en donde se recaba información en caso de que salga positivo, poder localizarlo a través del Programa de Epidemiología de la instalación de salud, para referirlo e inicie tratamiento.

Los responsables de informar al paciente de su resultado son el médico o en su defecto la enfermera del Programa de Epidemiología, los cuales están capacitados para realizar una consejería del caso.

Para finalizar la Lcda. Him envió un mensaje a la población “enfrentar con confianza la realidad, dejarse guiar por los funcionarios de salud, quienes tienen como objetivo salvar vidas. Es importante que la población conozca que esta prueba y su resultado se maneja con mucha confidencialidad con el fin de ayudar a la población, el no realizarte la no te hace escapar de la realidad”.