Diputado Héctor Brands le gana la batalla al Covid-19

El político y dirigente comunitario hizo un llamado a los panameños a no bajar la guardia frente a la mortal enfermedad.

El diputado electo por el circuito 8-7 y fundador del Movimiento Nueva Generación, Héctor Brands informó esta tarde que ha logrado vencer el Covid-19.

“Después de dos semanas de intensa lucha contra esta enfermedad, hoy me he recuperado de Covid-19 gracias a Dios. Agradezco a todo el personal médico y a todas las personas que me llamaron y estuvieron pendientes de mi”, posteó Brands a través de su cuenta oficial de twitter.

Precisó por esta red social que a partir del 1 de julio estará de vuelta ejerciendo sus funciones como diputado de la Nación.

“Hago un llamado a todos los panameños, a no bajar la guardia, seguir luchando y lograr una pronta disminución de los casos a través de la prevención. Superemos juntos esta Pandemia”, puntualizó Brands.

Brands se suma a la lista de políticos que ha enfrentado la dura enfermedad y han salido victoriosos. Entre los que destaca el actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez.