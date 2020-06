¿Te vas a casar? Hay una base de datos de violencia doméstica que puedes consultar

Una ciudad en el este de China se está preparando para desplegar una base de datos que les permitirá a las personas próximas a casarse verificar si sus futuras parejas tienen antecedentes de violencia doméstica, en un sistema que es considerado como pionero en el país.

El gobierno de Yiwu, en la provincia oriental de Zhejiang, dijo el miércoles que la base de datos consultable incluiría información sobre agresores convictos de toda China, así como de aquellos que han sido sujetos a órdenes de restricción o detenciones desde 2017. También incluiría a personas acusadas de violencia doméstica contra sus parejas, gente mayor y hermanos.

La base de datos de antecedentes de abuso doméstico que según la Federación de Mujeres de China, una organización respaldada por el Estado, es la primera de su tipo en China, se actualizará en tiempo real y se pondrá a disposición del público el 1.° de julio.

“En muchos casos, las partes involucradas se enteran de la violencia doméstica hasta después de contraer matrimonio. Con la existencia de una base de datos que se puede consultar, las parejas pueden saber esto de antemano y considerar si quieren o no casarse”, comentó Zhou Danying, vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Yiwu, una de las agencias gubernamentales que participan en el programa, para The Paper, un sitio web de noticias con sede en Shanghái. “El objetivo es prevenir y reducir la probabilidad de que haya violencia doméstica”.

China, al igual que otros países, desde hace mucho ha batallado con la violencia doméstica, y la pandemia del coronavirus ha exacerbado el problema. Ahora que millones de personas están en confinamiento, la policía dice que ha visto un aumento en los casos de hombres que violentan a sus parejas, de acuerdo con el sitio web de noticias Sixth Tone.

En todo Estados Unidos, médicos y activistas dicen que han visto indicios de un aumento de la violencia en el hogar a medida que las ciudades y los pueblos limitan el movimiento de la gente e imponen cuarentenas. Se han reportado más casos de personas que arremeten contra mujeres y niños en particular, según las líneas telefónicas de emergencia para abuso doméstico y las agencias de seguridad.

El Departamento de Policía de Chicago, por ejemplo, dijo que el volumen de llamadas relacionadas con violencia doméstica había subido un 12 por ciento desde el inicio del año hasta mediados de abril, en comparación con el mismo periodo en 2019. En otras ciudades, como Los Ángeles y Nueva York, la policía ha reportado una disminución de llamadas, pero las autoridades han dicho que creen que las víctimas están tan cerca de sus agresores que no son capaces de llamar a la policía.

En abril, las Naciones Unidas hicieron un llamado urgente a la acción para combatir el alza mundial de violencia doméstica —que algunos expertos llaman “terrorismo íntimo”— durante la pandemia. “Exhorto a todos los gobiernos a priorizar la seguridad de las mujeres mientras responden a la pandemia”, escribió en Twitter el secretario general António Guterres.

Aunque China promulgó una ley contra la violencia doméstica en 2016, las mujeres dicen que las órdenes de restricción, estipuladas por la ley, rara vez se hacen efectivas.

Una encuesta realizada por la Federación de Mujeres de China en 2011 mostró que cerca de 1 de cada 4 mujeres había sufrido abuso físico o verbal o había visto su libertad restringida por su pareja. Las mujeres han reportado que la policía suele desestimar sus relatos de violencia doméstica como un asunto privado y les dicen a las parejas que solo resuelvan sus problemas.

En redes sociales, muchos chinos se pronunciaron a favor de la nueva base de datos del gobierno de Yiwu. Lei Ming, un asesor, hizo un llamado para que se desplegara a nivel nacional.

“Para cualquier futuro matrimonio, o cita a ciegas, por favor presenten un certificado de cero antecedes de violencia doméstica”, escribió en la plataforma de redes sociales Weibo.

Han Jin, profesor de Derecho en la Universidad de Ingeniería de Harbin, tildó a la base de datos de revolucionaria, pues dice que le da a una persona el “derecho a saber” y el “derecho a elegir”.

Sin embargo, Han dijo que había dos vacíos legales que podrían socavar su eficacia: no está claro si el gobierno de Yiwu es capaz de obtener información sobre personas que no sean de la ciudad. Asimismo, ambas partes tendrían que estar de acuerdo en proporcionar sus datos personales para hacer una verificación de antecedentes.

“Si una de las partes no está dispuesta a proporcionar esta información, entonces quizá no sea posible solicitar la consulta”, comentó en una entrevista. “Pero la negativa de la persona también sería una señal de alerta. Si no está dispuesta a dejar que revises esa información, ¿acaso tiene algo que ocultar?”.

El gobierno de Yiwu dijo que la base de datos permitiría a los usuarios hacer dos consultas de antecedentes de abuso al año, y que tendrían que proporcionar la identificación y los datos personales de sus futuros cónyuges.

La persona que hace la consulta también tendría que presentar una carta en la que acepte las reglas de confidencialidad. Para proteger la privacidad de las personas, no se permitirá que la información se copie ni se divulgue, según el gobierno de Yiwu.

Gong Junting, director del centro de registro de matrimonios de la ciudad, dijo que el sistema estaba pensado para servir como una “referencia” a fin de “minimizar la violencia doméstica”, según Shanghai Daily.

“Está en manos del solicitante tomar la decisión final de casarse o no con la persona”.

Una ciudad en el este de China desarrolla una base de datos que les permitirá a las personas próximas a casarse revisar si sus futuras parejas tienen antecedentes de violencia doméstica.