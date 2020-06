Expresidente Varela: "Soy un hombre de dar la cara, no de salir corriendo"

El exmandatario se presentó ante el MP de manera voluntaria para colaborar en las investigaciones sobre acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht.

El expresidente Juan Carlos Varela tomó la iniciativa de comparecer este lunes 29 de junio de manera voluntaria, ante el Ministerio Público para expresar que se encuentra en la disposición de contestar cualquier pregunta concerniente a donaciones políticas recibidas en los torneos electorales en los que ha participado, según un comunicado.

Varela, en compañía de su abogado Erasmo Elías Muñoz, se presentó al edificio AVESA. “Soy un hombre de dar la cara, no de salir corriendo, nunca en mi vida he recibido un soborno de nadie. Durante mi gobierno se licitaron más de $20 mil millones en obras, ninguna de las obras está investigada por sobrecostos, las investigaciones están vinculadas a mi camapaña política”, expresó a los medios.

“Fui, soy y seré siem´re una persona leal al Estado”, dijo Varela a los medios de comunicación.

El comunicado de la Oficina del exmandatario señala que la decisión del expresidente de acudir al MP, es consecuente con su postura de rendir cuentas y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. “Los hombres inocentes no huyen ni se esconden”, indica el mensaje.

El escrito subraya que las investigaciones que adelanta el Ministerio Publico en el caso Odebrecht no tienen nada que ver con la gestión de Varela como Presidente de la República ni actos ocurridos durante su gobierno (2014-2019).

Indica la oficina del exmandatario que durante la administración Varela se licitaron más de $20 mil millones en obras y servicios de manera transparente e impecable. “Hasta el día de hoy no hay un solo indicio de sobreprecios ni pago de sobornos”, asegura. .

Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público se centran en las donaciones recibidas durante los procesos electorales.

El expresidente Varela participó en campañas electorales entre los años 2006 y 2014. Estas campañas fueron financiadas con donaciones privadas, recursos propios y familiares, todas de acuerdo a las leyes de nuestro país.

El expresidente Varela reportó al Tribunal Electoral todas las contribuciones así como los gastos directos durante dichos periodos electorales.

Además del costo de las distintas campañas electorales, el ex presidente Varela ha impulsado una serie de proyectos sociales para los cuales también ha recibido a lo largo de los años donaciones privadas, tanto personales, empresariales como en especie, y todas están disponibles a las autoridades para su revisión.

Cuando uno no tiene nada que ocultar, y no ha hecho nada indebido, no hay razón para huir del país ni tener fondos en cuentas fueras del país.

Según el comunicado, las más de 15 denuncias presentadas en su contra, y las que se siguen acumulando, tienen detrás un denominador común de acoso y amenaza. “Casi la totalidad provienen de abogados vinculados a políticos corruptos y narcotraficantes. Provienen, además, de la misma fuente que ha estado hostigando a periodistas, jueces, fiscales y exfuncionarios judiciales, así como a panameños comprometidos con la construcción de un Panamá decente”, puntualiza la comunicación colgada en redes.