Opinión : El consejo de los sabios

Desde los tiempos de la Antigua Grecia y en la evolución de la historia de la humanidad, en todos los gobiernos ha existido un selecto equipo asesor integrado por individuos que a lo largo de su trayectoria profesional han acumulado un gran tesoro, quienes tienen los conocimientos acumulados durante todas las experiencias que les ha tocado vivir y que los coloca en un respetado lugar, como sabios consejeros.

Vemos con preocupación como ahora cierto grupo de personas que se dedican a destruir, no solamente la trayectoria y dignidad de las personas, sinó que se dedican a denigrar hasta a su familia y la gran pregunta es, en que contribuyen con la Sociedad, con los proyectos de Estado, quien se imponen en estos momentos de crisis, no solo en nuestro País, sino en el mundo.

Ese conocimiento acumulado es el que nos permitirá, con la ayuda de Dios a salir de esta Pandemia que azota a la humanidad, esos estudios que a lo largo de estos últimos años se han realizado en las grandes potencias, ya están sirviendo para lograr el objetivo, estoy seguro que pronto obtendremos para beneficio de la humanidad, la vacuna esperada.

Nos preocupa escuchar las críticas arteras, dirigidas al nuevo equipo asesor, calificándolos de dinosaurios, desconociendo sus conocimientos y brillante trayectoria profesional.

Quien puede desconocer la brillante trayectoria de Francisco Sánchez Cárdenas como una de las mentes más brillantes de este País como Neurólogo, que ha sido el maestro de grandes médicos; desconocer la reconocida trayectoria de Camilo Alleyne como precursor no solo en Panamá de la fecundación in vitro, el gran aporte a la ciencia y quien por sus contactos y conocimiento, con valentía enfrento la crisis del Dietilenglicol en nuestro País, sin haber participado en lo ocurrido, por ser un tema directo de la Caja de Seguro Social; la trayectoria académica y científica del Dr. Enrique Mendoza, Decano de la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y así el resto de los integrantes de este nuevo y calificado equipo, que pretende aportar en esta difícil situación de Pandemia todo su conocimiento.

Todos estos viejos sabios tienen un aporte al País y a la humanidad realizado por su trayectoria, a diferencia de los inescrupulosos críticos que hasta ahora su aporte consiste en destruir a través de las mal usadas redes sociales y, muchas veces a la sombra del anonimato.

Como señalamos en un anterior escrito de opinión, en estos momentos no hay espacio para individualidades, hay que incluir a todos los que puedan aportar y no excluir a ninguno de los que hasta ahora han contribuido en esta lucha, la gran capacidad de la Ex Ministra Rosario Turner constituye un valioso cumulo de conocimientos que deben de servir para aportar en esta lucha y estamos seguros que por su vocación no negará la asesoría que se le requiera.

Hay que ser inclusivos ya que la unión hace la fuerza necesaria para triunfar.

Todos unidos por Panamá debes ser la consigna en esta difícil prueba.

El autor es abogado y expresidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), ex parlamentario y expresidente de la Asamblea Nacional.