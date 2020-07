"Mi mamá estaba en la morgue de la CSS y nadie dijo nada"

Preguntó durante 12 días por su mamá en el Complejo Hospitalario, nadie le informó que había fallecido. La Procuraduría de la Administración solicitó un informe a la CSS



A Rommel Escarreola le tomó dos semanas saber qué había pasado con su mamá, Fidedigna de Escarreola. Ella ingresó al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), el 8 de junio de 2020 y él no pudo volverla a ver con vida.

La señora de 96 años, fue llevada al hospital padeciendo problemas respiratorios, “le hicieron la prueba, como dio negativo la subieron al piso 7”, relata su hijo, el profesor Rommel Escarreola, un reconocido historiador panameño. Esa fue la última vez que la vio, pues ante la situación del hospital, le pidieron que en lugar de ir a visitarla se contactara con el hospital vía telefónica.

“La primera semana ellos me llamaban”, dijo Escarreola, pero explica que la última información la tuvo alrededor del 19 de junio. “Después no me decían nada y empecé a llamar a un número en el que tomaron los datos cada vez y me decían que le llevarían la información a los médicos”, narra el afectado.

Durante las dos semanas entre el 19 de junio y el 1 de julio, Escarreola llamó al menos una vez cada día y obtuvo siempre la misma respuesta. Así que el 1 de julio, ya molesto; les advirtió a los que le atendían al otro lado de la línea que si en ese momento no le daban una respuesta concreta, estaba dispuesto a ir hasta el séptimo piso del hospital para saber lo que estaba pasando.

Solo así Escarreola logró que le pusieran al teléfono a un médico que fue el que se hizo responsable de informarle que su madre había fallecido el 19 de junio. “El cuerpo de mi madre estuvo en ese frío, durante dos semanas”, insiste Escarreola indignado y dolido por la situación.

Escarreola ha denunciado en sus redes sociales la situación y dice que de la CSS le mandaron un comunicado ofreciendo unas disculpas: “¡Disculpas de qué!”, exclama el historiador. “¿El director de la Caja y los miembros de la Junta Directiva qué tienen que decir a esto? Esta situación es resultado del pésimo manejo de la crisis sanitaria que ha tenido las autoridades”, reiteró.

La CSS no se ha pronunciado públicamente por este caso, pero donde sí han reaccionado es en la Procuraduría de la Administración, que en una carta dirigida al director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, le piden un informe sobre este caso.

Escarreola asegura que ha sabido que el caso de su mamá no es el único. La nota de la Procuraduría de la Administración le da un plazo de 5 días al director Lau Cortés para responder los detalles alrededor de la trágica situación.

Nota de la Procuraduría de la Administracion al director de la CSS