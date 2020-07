Exprocuradora Porcell paga fianza y frena secuestro de bienes

Con una voz tenue y un semblante sereno, la exprocuradora Kenia Porcell afirmó que es la persona que han elegido para amedrentar a los demás.

La exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell reaccionó a la diligencia de secuestro de bienes ejecutada por el Juzgado Tercero Civil de Panamá en virtud de una demanda civil interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación locales que aguardaban afuera de su residencia, la alta exfuncionaria judicial informó que consignó una fianza para lograr que no se llevarán los bienes de su residencia. La fianza habría sido consignada por 150 mil dólares.

Al preguntársele sobre la acción judicial en su contra, Porcell afirmó que “Soy la persona que han elegido para amedrentar a los demás”. Sin embargo, dijo confiar en el Estado de Derecho y en el papel que desempeña la administración de justicia.

“No conozco los hechos; porque la demanda no se me ha comunicado, sí sé que hubo incomodidad por parte de una persona sobre un trámite en un proceso”, afirmó la exprocuradora.

Precisó que no tiene poder económico o político destacando que “pueden quitarme el cargo, pero no la dignidad”. Al tiempo que dio a conocer que en su residencia no han encontrado nada ilegal, por lo que pidió respeto a su familia.

“Lo que sí puedo decir es que como una ciudadana que soy, voy a defender los bienes que tengo, basta ya, no tengan miedo, todos no somos malos, luchemos por este país”, sostuvo preguntársele si había traspasado algunos de sus bienes.

Destacó que ha recibido amenazas desde los últimos 3 meses a través de llamadas telefónicas. “El Domingo de Pascua recibí una amenaza y le comuniqué al comisionado Miranda, di los datos y número de teléfono para que dieran el seguimiento”, sostuvo.

Seguido dijo que hará uso de su derecho de defensa, e hizo un llamado al sistema de justicia para que actúen.

La exfuncionaria dijo que sobre ella se han presentado más de 15 querellas y de todas aseguró se está defendiendo.

“Lo importante aquí, es que yo representaba a una institución… yo no me escondía, esa labor comunicar al país lo que sucedía como servidora pública”, manifestó al consultarle sobre las supuestas declaraciones dadas y que habrían afectado la honra y dignidad del expresidente panameño.