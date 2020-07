Costa Rica aprueba ley que castiga el acoso sexual con cárcel y multa

Concolón es la columna de glosas de En Segundos, no mantiene cuentas autónomas en redes sociales. Sus contenidos se comparten a través de este sitio web y sus cuentas en Twiter, Instagram y Facebook.

Concolón del 14 de julio de 2020

La "reunión" del jefe

En Río de Jesús, Veraguas, celebraron el cumpleaños del alcalde con una reunión en su casa... Asegura el funcionario que no hubo fiesta, porque no había música, ni nada de eso... Parece que el "mister", no comprende que lo malo de la fiesta es precisamente lo que sí hubo... "Reunión".(Ver mas)

