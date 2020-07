Nuevo llamado a la UE de Greta Thunberg junto a científicos de renombre

La joven activista ecologista Greta Thunberg lanzó otro llamado a los líderes de la UE para “enfrentar la emergencia climática”, en una carta divulgada este jueves y respaldada por 150 científicos de renombre y varias celebridades.

En la misiva de la adolescente sueca enviada a los 27 jefes de Estado y de gobierno del bloque que se reunirán viernes y sábado en Bruselas, se solicita la adopción de medidas inmediatas, concretamente siete “primeros pasos” para “evitar una catástrofe climática y ecológica”.

Hace hincapié en particular, en “cesar las inversiones en la exploración y extracción de energías fósiles, eliminar todos los subsidios a estos combustibles y a abandonarlos por completo inmediatamente”.

Además, pide obrar para hacer del “ecocidio” un delito por parte de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya.

Para los autores del texto, la crisis de covid-19 y la movilización que ha provocado en todo el mundo demuestran “que la crisis climática jamás ha sido tratada como tal, ni por parte de los políticos, los medios de comunicación, o el mundo de los negocios y las finanzas”.

Entre los firmantes hay en científicos de renombre dedicados al clima, como Hans Joachim Schnellnhuber, y los profesores Kevin Anderson y Michael Mann, así como la oenegé Greenpeace.

La solicitud también cuenta con el respaldo de una pléyade de estrellas internacionales, entre los cuales los actores estadounidenses Leonardo DiCaprio y Joaquin Phoenix, el neozelandés Russell Crowe o la francesa Juliette Binoche.

Over 20 000 signatures in 3hrs! Moderating as fast as we can…

Sign & share our open letter with demands to EU-and global leaders here https://t.co/jq0Pwp5KZc

This summer we'll meet with leaders & heads of states, deliver your signatures & tell them to #FaceTheClimateEmergency

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 16, 2020