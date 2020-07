Diputados PRD, en la cabeza de la Comisión de Presupuesto

Este 22 de julio, la Comisión de Presupuesto ha quedado formalmente juramentada. El bocatoreño Benicio Robinson volverá a estar a cargo de esta mesa de trabajo.

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson fue electo por tercera vez como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Lo acompañará en la vicepresidencia el diputado Raúl Pineda y en la secretaría de la comisión estará su colega Crispiano Adames, ambos del partido PRD.

Además, entre los diputados comisionados que acompañaran esta junta directiva están: Roberto Ayala, Javier Sucre, Néstor Guardia, Jaime Vargas, Miguel Ángel Fanovich, Gabriel Silva, Bernardino González, Itzy Atencio, Nelson Jackson, Marilyn Vallarino, Yanibel Ábrego y Fátima Agrazal.

La Comisión de Presupuesto del Órgano Legislativo tiene entre sus principales funciones: aprobar, rechazar, trasladar y fiscalizar el Presupuesto General del Estado y el de la Autoridad del Canal de Panamá.

Tras ser juramentado, Robinson afirmó que esta comisión le corresponden tareas muy importantes para el funcionamiento de toda la administración pública, debido a que es donde se les da la legalización a los presupuestos nacionales.

También, le corresponde debatir sobre los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal, a fin de que el gobierno realice el gasto público de manera responsable y señalando los limites financieros en sus actuaciones.

Leandro Ávila, excluido de la comisión de Gobierno

El diputado Robinson también se refirió a la exclusión del diputado y miembro del PRD, Leandro Ávila quién se perfilaba para repetir como presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales.

Robinson dijo que Ávila fue uno de los miembros que estaba respaldando para la presidencia dentro de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional a pesar de que no han tenido la mejor relación.

El político hizo énfasis en que la elección de la junta directiva de esta mesa de trabajo en la Asamblea Nacional era una decisión de la mayoría y el era solo un voto. A su vez, dijo estar cansado de que se le culpe por todo las situaciones que se susciten en torno a la conformación de las comisiones.

“Siempre lo he dicho… hay ricos que no tienen humildad y hay pobres que no tienen humildad, para llegar al cielo hay que tener humildad y eso le faltó”, profirió Robinson en alusión al tema de su colega Ávila.

Ávila, uno de los diputados de la vieja guardia denunció hace unos días que un grupo de diputados del PRD había acaparado las principales comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

Al parecer estas declaraciones le habrían salido caro y ahora formará parte de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia.