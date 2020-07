Concolón del 23 de julio de 2020

Crónicas de una “jubilosa”

Una “Jubilosa” dice que en el supermercado cuando fue a pagar como siempre, con su cheque de pensionada, no lo aceptaron porque dicen que “aún no se había hecho el depósito”. La “jubilosa” que no es perezosa llamó a la Caja de Problemas para averiguar y le dijeron que la “orden” se recién se había dado…. Al final le tocó ir al banco para cambiarlo… ¿Qué está pasando de ese lao’?

Quedando fuera

Los propietarios, conductores y asistentes de los “busitos” colegiales andan reclamando que les ayuden con algo, porque la deuda que han adquirido es muy grande para reconvertirse en un “mercadito” de legumbres sobre ruedas, además de que son 5 mil parroquianos afectados en ese sector…

Otros reclamos

Dice Tinín que leyó por ahí que los dueños de “push” y hoteles de conveniencia, están pidiendo una “toalla” al estilo de las que le están tirando a los bancos y las grande empresas, que ellos van en el “bloque 10″… ¿Será?

El llanto de una madre

La señora madre de los “hijos de apa”, pidiendo al gobierno que traiga a los chicos para que sean juzgados en Panamá, que con el nuevo gobierno ella confía en la justicia…. ¡Mira tú!