Famosos que han fallecido en lo que va del 2020

El 2020 ha causado más tristezas que alegrías. A parte de los lamentables sucesos ocasionados a nivel mundial por el coronavirus, se suman las muertes de una gran cantidad de reconocidos personajes del mundo artístico, como Naya Rivera, Pau Donés o Kelly Preston.

1.Grant Imahara, presentador de los programas “MythBusters” de Discovery Channel y “White Rabbit Project” de Netflix, falleció, según un comunicado de Discovery Channel. Tenía 49 años. El presentador era conocido en Hollywood por su trabajo en electrónica y animatronics. “Estamos desconsolados para escuchar esta triste noticia sobre Grant. Era una parte importante de nuestra familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia ”, dijo un comunicado de Discovery enviado a CNN.

2. Una autopsia realizada por la oficina del médico forense del condado de Ventura determinó que la actriz Naya Rivera murió como consecuencia de un ahogamiento. La muerte de la estrella de “Glee” fue declarada un accidente. Naya Rivera, de 33 años, desapareció en el lago Piru en el condado de Ventura, en el sur de California. Esa tarde fue al lago y alquiló un bote con su hijo de 4 años, según las autoridades. Más tarde encontraron a su hijo dormido solo en el bote que habían alquilado.

3.”Mi hermosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Enfrentó una valiente lucha con el amor y apoyo de muchos”, publicó este lunes Travolta en Instagram. La pareja estuvo casada durante casi 29 años. La carrera de Preston incluyó papeles en Twins (“Los gemelos golpean dos veces”), From Dusk till Dawn (“Del crepúsculo hasta el amanecer” o “Abierto hasta el amanecer”), Jerry Maguire y The Cat in the Hut.

4. La estrella de YouTube Nicole Thea murió a los 24 años, junto con su bebé nonato. La familia de la influencer que vivía en Londres confirmó la noticia el domingo en una publicación de Instagram, afirmando que el hijo no nacido de Thea también había muerto.

“Para todos los amigos y simpatizantes de Nicole, es con gran tristeza que tengo que informarles que Nicole y su hijo, que ella y Boga, nombraron a Reign, lamentablemente fallecieron el sábado por la mañana”, decía el comunicado. La causa de la muerte de Thea aún no se conoce. La exbailarina tenía alrededor de ocho meses de embarazo. No se informó la causa de muerte.

5. Lisa Marie Presley, la única hija que tuvieron Elvis y Priscilla Presley. Benjamin Keough, el segundo hijo de la heredera del rey del rock y su exmarido Danny Keough, se quitó la vida con una escopeta el pasado 12 de julio a los 27 años después de algún tiempo luchando contra una severa depresión.

6: El rapero Huey, que se hizo famoso en 2007 gracias a su canción Pop, Lock & Drop It, murió el jueves 25 de junio en un tiroteo en la ciudad de St. Louis, en Missouri, informa TMZ. Según este medio, el rapero ingresó en un hospital con una herida de bala, y murió poco después. Además, hay un herido, que está ingresado en un hospital local y cuya vida no corre peligro.

7. La comunidad de TikTok está viviendo una triste pérdida. El 26 de junio, diversos medios iniciaron la jornada reportado la noticia del fallecimiento de Siya Kakkar, una famosa personalidad de las redes sociales de la India. Apareció muerta en un departamento de Nueva Delí y la Policía ya investiga lo sucedido. Había recibido amenazas.

8.Joel Schumacher, quien es conocido por dirigir películas como Batman Eternamente, Un Día de Furia y Batman & Robin, ha dejado el plano mortal a los 80 años. Un representante anunció la noticia del deceso del escritor y directorel 22 de junio, luego de una larga batalla contra el cáncer. Schumacher nació en Nueva York en 1939. Después de estudiar en la Nueva Escuela de Diseño y Moda de Parsons, trabajó en la industria de la moda hasta que descubrió su verdadera pasión en la producción cinematográfica. Esto llevó a Schumacher a Los Angeles, en donde trabajó como diseñador de vestuario en la película Sleeper.

9. Ian Holm, el actor británico que interpretó al hobbit Bilbo Bolsón en la trilogía de ‘El señor de los anillos’ de Peter Jackson y recibió una nominación al Oscar por su papel en el legendario filme ‘Carros de fuego’, ha muerto en Londres a los 88 años el 19 de junio.

10. Carlos Ruiz Zafón era uno de los escritores más admirados del mundo. Millones y millones de lectores en todos los continentes seguían a este autor catalán fallecido la semana pasada víctima de un cáncer. En su biografía, la editorial Planeta afirma que es el escritor español más leído después de Cervantes y sus obras han sido traducidas a más de cincuenta idiomas. Falleció el 19 de junio a los 55 años.

11. El líder de la banda Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció luchando contra el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015. La voz del cantante español se apagó el 9 de junio y su deceso fue anunciado por su familia a través de un breve comunicado que publicaron en las redes sociales.

12. El primer actor mexicano Héctor Suárez perdió la vida víctima de un paro cardiorrespiratorio a los 81 años el 2 de junio. El encargado de anunciar la lamentable noticia fue Héctor Suárez Gomís, hijo del también comediante, por medio de su cuenta de Twitter.

13. El actor Gregory Tyree, reconocido por su participación en crepúsculo, fue hallado muerto en el interior de su residencia en Las Vegas, el 19 de mayo.

14. Lynn Shelton, una de las directoras más respetadas en el cine indie estadounidense, falleció el viernes 15 de mayo en Los Ángeles por una enfermedad sanguínea. Tenía 54 años, un puñado de títulos interesantes y una larga carrera en televisión, donde dirigió episodios de múltiples series, como GLOW, Mad Men, New Girl, The Mindy Project, Recién llegados, Love o la miniserie Pequeños fuegos por todas partes. Además, había dirigido un par de capítulos de la serie Maron y el documental Marc Maron: Too Real, protagonizado todo por ello por su pareja actual, el cómico Marc Maron.

15. El cantante argentino Sergio Denis falleció el viernes 15 de mayo, según confirmó su hijo en su cuenta de Twitter. “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”, escribió Federico Hoffmann. Denis nació bajo el nombre de Héctor Omar Hoffmann en 1949, en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, pero todos lo conocen por su nombre artístico.

16. Jerry Stiller El reconocido actor y comediante Jerry Stiller, padre del también actor Ben Stiller, murió el pasado 11 de mayo a los 92 años por causas naturales.

17. Histriónico, impactante, transgresor, extravagante, excesivo… Richard Wayne Penniman, conocido mundialmente como Little Richard, destacó entre los pioneros del rock and roll de la década de los cincuenta por reunir en poco tiempo una colección de hit-singles inmortales, por su imagen provocadora y andrógina, por su estilo salvaje al tocar el piano y por un timbre de voz cargado de sexualidad que, además, retaba a las leyes de la física con unos aullidos tan estridentes como irresistibles. Little Richard apareció en escena como si procediera del espacio exterior y cambió el aspecto de la música popular para siempre, al ritmo de temas tan influyentes para generaciones posteriores como “Tutti Frutti”, “Good Golly Miss Molly” o “Lucille”. Se llamó a sí mismo, con razón, el arquitecto del rock and roll. Falleció en MAcon, Gerogia el sábado 9 de mayo.

18. Roy Horn del dúo Siegfried & Roy, cuyos extraordinarios trucos de magia asombraron a millones hasta que fue gravemente herido en 2003 por uno de sus famosos tigres blancos durante una presentación, ha fallecido. Tenía 75 años. Horn murió el viernes 8 de mayo por complicaciones del coronavirus en un hospital de Las Vegas, de acuerdo con un comunicado difundido por el publicista Dave Kirvin.

19. La cantante y compositora de country Cady Groves, conocida por éxitos como This Little Girl, Love Actually, Forget You y Dreams , ha fallecido en su casa en Tennessee a los 30 años a principios de mayo, según ha confirmó su hermano mayor.

20. El actor de Bollywood Irrfan Khan, reconocido internacionalmente por sus papeles en las películas “La vida de Pi”, Slumdog Millionaire y Jurassic World, murió a los 53 años el 29 de abril, según anunciaron sus representantes este miércoles.

21. El cantante estadounidense de soul Bill Withers, conocido especialmente por escribir canciones como Lean on Me, Ain’t No Sunshine y Lovely Day, ha fallecido a los 81 años el 30 ed marzo. por complicaciones cardíacas, según informó su familia a través de un comunicado.

22. El 20 de marzo falleció el legendario cantante Kenny Rogers, a los 81 años. Dolly Parton, estrella icónica de la música country, lamentó la muerte de su amigo con un sentido mensaje. “Cuando me levanté esta mañana y encendí el televisor para ver lo que estaba pasando con el coronavirus, no pude creer que informaran que mi amigo y compañero musical Kenny Rogers había muerto”, declaró.

23. El actor Max Von Sydow, que apareció en películas como “El exorcista”, “El séptimo sello” y series de televisión como “Juego de Tronos”, ha muerto a los 90 años de edad el 9 de marzo.

24. El actor británico Raphael Coleman, que interpretó al pequeño Eric Brown en la película de 2005 La niñera mágica, falleció el pasado viernes a la edad de 25 años el 7 ed febrero,informaron medios extranjeros. Así lo confirmaron su madre y su padrastro, quienes explicaron que se desmayó mientras hacía running y que no pudo ser reanimado.

25. A la edad de 103 años, el 5 de febrero, el actor y productor de cine, Kirk Douglas, falleció en su domicilio de Beverly Hills, de causas naturales. La noticia fue confirmada por su hijo, el también actor Michael Douglas, a través de Instagram.

26. El jugador de baloncesto, Kobe Bryant, falleció en un trágico accidente en helicóptero a los 41 años, junto a su hija Gianna de 13 años. El exjugador de Los Ángeles Lakers y su primogénita estuvieron a bordo de la nave el domingo 26 de enero con 7 personas más. El transporte cayó en Calabasas (California) y generó un incendio. No hubo sobrevivientes.

27. El compositor italiano Ennio Morricone falleció este último 6 de julio en Roma, a los 91 años. Morricone ingresó a una clínica tras sufrir una caída. Su legado comprende la banda sonora de más de 400 películas, siendo una de las más influyentes la que compuso para la película “El bueno, el malo y el feo”.

28. El rock and roll está se vistió de luto. Neil Peart, baterista y letrista de la mítica agrupación Rush, murió el martes 7 de enero en Santa Mónica, California, a los 67 años, según Elliot Mintz, un portavoz de la familia. La noticia, sin embargo, se dio a conocer tres días después, informó la revista Rolling Stone.

29. El actor Harry Hains, quien interpretó papeles en producciones como “American Horror Story”, murió a los 27 años, anunció su madre Jane Badler. Badler, quien apareció en drama de ciencia ficción “V” tanto en el original de los años 1980 como en el de 2009, dijo en Instagram que su hijo murió el 7 de enero. “El 7 de enero murió mi hermoso hijo. Tenía 27 años y tenía el mundo a sus pies. Pero lamentablemente luchaba contra las enfermedades mentales y la adicción”, escribió.

30.La notable actriz italiana Lucía Bosé murió a los 89 años luego de sufrir una fulminante neumonía, su hijo Miguel Bosé anunció el deceso de su madre por medio de su perfil de Instagram. “Queridos amig@s … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”, fue el escueto mensaje del cantante.