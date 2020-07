Jefe de OMS tilda de "falsas e inaceptables" acusaciones de Pompeo

Concolón es la columna de glosas de En Segundos, no mantiene cuentas autónomas en redes sociales. Sus contenidos se comparten a través de este sitio web y sus cuentas en Twiter, Instagram y Facebook.

Concolón del 23 de julio de 2020

Crónicas de una "jubilosa"

Una "Jubilosa" dice que en el supermercado cuando fue a pagar como siempre, con su cheque de pensionada, no lo aceptaron porque dicen que "aún no se había hecho el depósito". La "jubilosa" que no es perezosa llamó a la Caja de Problemas para averiguar y le dijeron que la "orden" se recién se había dado.... Al final le tocó ir al banco para cambiarlo... ¿Qué está pasando de ese lao'?(Ver mas)

