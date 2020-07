Bancada de Guatemala en el Parlacen rechaza la juramentación de los hermanos Martinelli Linares

Piden a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano hacer de conocimiento a la Bancada de Panamá, las posibles consecuencias viciaras y políticas que conlleva la hipotética juramentación de los hermanos Martinelli Linares.

A través de un comunicado los Diputados Titulares del Parlamento Centroamericano de la Bancada Guatemala. de los Partidos políticos Movimiento Semilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ‘URNG. y Movimiento Político WINAQ se pronunciaron en contra de la posible juramentación de los hermanos Martinelli Linares y subrayaron que se busca de impunidad no de inmunidad.

“Nos oponemos rotundamente a la juramentación de los señores Martinelli Linares debido a que dicho acto podría encuadrar en fraude de Ley, dado que actualmente son prófugos de la justicia en Panamá y, se encuentran bajo prisión preventiva debido a un proceso de extradición de Guatemala. Juramentarlos en estas circunstancias pretenden que ellos eludan sus responsabilidades judiciales en el ámbito penal, utilizando al Parlacen de forma individualista para buscar impunidad mas no así inmunidad”, expresan tajantemente en el comunicado.

Hacen un llamado a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano hacer de conocimiento a la Bancada de Panamá las posibles consecuencias viciaras y políticas que conlleva la hipotética juramentación de los hermanos Martinelli Linares.

Invitan a la bancada de Panamá a rechazar cualquier procedimiento o mecanismo contrario a los pilares democráticos y al principio de transparencia que se pretenda utilizar para evadir la justicia a través de prerrogativas e inmunidades que se convertirán en vehículos de impunidad.

Indican que, si bien es cierto, los hermanos Martinelli Linares fueron electos popularmente en Panamá como Diputados Suplentes al Parlamento Centroamericano. ellos, de forma negligente omitieron ser juramentados en agosto de 2019, por lo que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Centroamericana de Justicia (máximo Tribunal Judicial de Derecho Comunitario del Sistema de la Integración Centroamericana). al no acreditar estar en funciones como Diputados Suplentes al momento en que se les dictó auto de procesamiento y prisión preventiva, no gozan de inmunidad que invocan y por lo tanto, no se les está vedando ningún derecho o norma comunitaria.

La bancada está compuesta por Juan Gerardo Guerrero Garnica, Aura Lily Escobar Anleu y Amilkar de Jesús Pop Ac, se manifestaron ante los hechos acontecidos en las últimas semanas y que es de notorio conocimiento por el pueblo centroamericano y de República Dominicana, relacionado con los hermanos Martinelli Linares.

Destacaron que el Parlacen es el máximo órgano regional de representación política y democratice del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-. consolidando como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, es por ello, que su actuar como diputadas y diputados centroamericanos debe de ser conforme a los principios de publicidad. transparencia y rectitud, no solo respecto de los ciudadanos y ciudadanas que les eligieron en Guatemala, sino, de todos los habitantes de los Estados Parte del Sistema de la Integración Centroamericana.