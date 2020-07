Pineda: Juramentación de los hermanos Martinelli Linares en el Parlacen es un derecho

“No es un tema político, es un tema de derecho”, alegó el diputado, quien dijo que es un derecho adquirido en una elección, que no evita un proceso con la justicia.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, se refirió a la polémica entorno a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, quienes pretenden juramentarse como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en medio de una delicada situación judicial.

Para Pineda, el solo hecho de haber resultado diputados les da derecho a su juramentación.

“Yo soy diputado, me eligen en la primera semana de mayo, si yo no vengo el primero de julio a la juramentación, ¿ el día dos, no soy diputado?

Estás declaraciones se dan luego que partidos políticos como el PRD, CD y panameñista, emitieran comunicados en contra en la juramentación de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares como diputados suplentes de este organismo regional.