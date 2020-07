Se intensifican protestas en contra de cambios al Código de Trabajo

Esta es la segunda semana de movilizaciones populares en el país en rechazo a estas modificaciones impulsadas por el Ejecutivo.

La tarde de este miércoles 29 de julio de 2020, continúan las jornadas de protestas en rechazo al Proyecto de Ley No. 354 que modifica el Código de Trabajo y establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el Covid-19.

A esta hora (4.00 p.m), sindicatos, gremios profesionales y estudiantes universitarios se manifiestan al frente de las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en contra de este paquete de modificación a la actual norma laboral.

Entre consignas, los manifestantes aseguran que la medida busca que sean solo los trabajadores los que “paguen” la crisis, sin tocar las ganancias de los grandes empresarios. Esta es la segunda semana de movilizaciones generadas por el rechazo a este Proyecto de Ley que ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional de diputados.

En horas del mediodía, otro grupo de manifestantes, en su mayoría sindicalistas aglutinados en las organizaciones como Conusi, Suntracs y Frenadeso protestaron en los predios del Órgano Legislativo.

Los trabajadores piden que la nueva normalidad incluya una vida digna para todos los panameños, sin distingo de clase social, y califican la actual normativa que entrará en segundo debate en el legislativo como un retroceso en derechos de la población.

Este Proyecto de Ley, llegó a la Asamblea Nacional de manos del Órgano Ejecutivo. Fue presentado el pasado 13 de julio de 2020, por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.

Algunas de las modificaciones incluidas en el proyecto de ley destaca las relacionadas al pago del décimo tercer mes tomando en consideración el actual estado de emergencia y crisis económica motivada por la pandemia del Covid-19.

En primer debate se determinó reformar el artículo 8, que establecía el pago de una fracción de la partida del décimo tercer mes a los trabajadores que se mantienen en suspensión laboral.

El proyecto aprobado en primer debate ya no estipula el pago de 50 dólares a los trabajadores que no han laborado desde el mes de abril. Esto luego que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), sustentó que desembolsar este dinero representaría una carga para el sector empresarial, en especial para las pequeñas y medianas empresas que no generan ingresos desde el inició de la pandemia.

Por otro lado, la suspensión de los contratos laborales hasta diciembre fue avalada.

En la calle en esos momentos

Vamos a defender nuestras conquistas pic.twitter.com/SrSgS0Ad0G — C̳O̳N̳U̳S̳I̳ ̳ P̳A̳N̳A̳M̳Á̳ ̳ 🇵🇦 (@conusi1) July 29, 2020

CONATO Se opone a las modificaciones laborales del Proyecto de Ley porque responden a viejas aspiraciones del sector empresarial que ha pretendido abaratar el costo laboral que le atribuyen al Código de Trabajo con el pretexto de promover el empleo. @ugtpanama pic.twitter.com/Xed8fdkr2p — CONATO (@CONATOPanama) July 29, 2020

Marcha contra la reforma al Código de Trabajo pic.twitter.com/2eBRogLCOb — AEVE-RepPanamá (@AEVePan) July 29, 2020