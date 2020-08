Actor de Bollywood que contrajo el coronanvirus sale del hospital

El actor de Bollywood Amitabh Bachchan anunció el domingo que fue dado de alta del hospital, tres semanas después de haber ingresado con síntomas “leves” de coronavirus.

El hijo e igualmente actor de Bachchan, Abishek, que había ingresado al mismo tiempo, permanecerá en el hospital. Su nuera, la también estrella de Bollywood, Aishwarya Rai, y su nieta Aaradhya fueron dadas de alta la semana pasada.

Se trata de la familia de mayor prestigio en India que ha contraído el virus.

“Estoy de vuelta en casa. Tendré que permanecer aislado en cuarentena en mi habitación”, escribió Bachchan en Instagram.

Bachchan, de 77 años, ha trabajado durante más de medio siglo en la industria del cine. .

La noticia llega luego de que el ministro del Interior, Amit Shah, revelara que había dado positivo por coronavirus, que está infectando a decenas de miles de personas al día, y matando a cientos, en el segundo país más poblado del mundo.

India registra ya más de 1,7 millones de casos de coronavirus, que han provocado 37.000 decesos.

T 3613 – I have tested CoVid- have been discharged. I am back home in solitary quarantine.

Grace of the Almighty, blessings of Ma Babuji, prayers & duas of near & dear & friends fans EF .. and the excellent care and nursing at Nanavati made it possible for me to see this day . pic.twitter.com/76jWbN5hvM

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 2, 2020